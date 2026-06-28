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Mueren 14 en accidente de helicóptero en Arabia Saudí

DUBÁI (AP) — Al menos 14 personas murieron en Arabia Saudí cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló el domingo y fallecieron todos los ocupantes, informó el Ministerio de Energía.

El comunicado indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 6 a.m., y que todas las personas fallecidas eran saudíes. No se ofreció más información sobre qué causó el siniestro.

El helicóptero pertenecía a Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, cuya propiedad mayoritaria corresponde a Arabia Saudí.

Aramco ha batallado recientemente porque la guerra con Irán interrumpió los suministros de petróleo y elevó los precios. La empresa afirmó que logró desviar con éxito parte de sus exportaciones de crudo a un oleoducto para evitar el estrecho de Ormuz, que se ha visto afectado por la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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