Mueren 10 policías nigerianos en un tiroteo con rebeldes, según autoridades

El enfrentamiento, que ocurrió el lunes en el área del consejo de Sakaba, en el estado de Kebbi, también dejó dos civiles y 17 rebeldes muertos, manifestó el portavoz policial Bashir Usman en un comunicado.
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ABUYA, Nigeria (AP) — Diez agentes de la policía nigeriana murieron en un tiroteo con rebeldes en una zona remota del norte del país, azotado por el conflicto, informaron las autoridades el martes.
El enfrentamiento, que ocurrió el lunes en el área del consejo de Sakaba, en el estado de Kebbi, también dejó dos civiles y 17 rebeldes muertos, manifestó el portavoz policial Bashir Usman en un comunicado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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