Muere un marino de metanero incendiado frente a Rumania cuando navegaba a Ucrania

Una imagen publicada por ISU Tulcea, la división local de la agencia rumana de emergencias, muestra un barco de rescate que evacúa a tripulantes heridos a su llegada al puerto de Tulcea, Rumania, el martes 21 de julio de 2026, después de que un buque cisterna que navegaba hacia Ucrania sufriera un incendio cerca de la costa rumana la noche anterior, un incidente que el presidente de Rumanía describió como probablemente relacionado con la guerra de Rusia en Ucrania. (ISU Tulcea via AP) AP

El barco, una embarcación con bandera de Liberia llamada Gas Lisbon, navegaba por el mar Negro hacia un puerto ucraniano cuando fue “alcanzado” a última hora del lunes, a unas 20 millas náuticas de la costa de Rumania, señaló el martes el presidente rumano, Nicusor Dan.

Las autoridades rumanas se acercaron a la embarcación y evacuaron a toda la tripulación, compuesta por 17 miembros, incluidos tres marineros heridos. Dos de los heridos presentaban quemaduras en aproximadamente el 10-15% de sus cuerpos, mientras que el tercero sufrió múltiples lesiones, según el Departamento rumano para Situaciones de Emergencia.

El jueves, el medio rumano news.ro informó que uno de los marineros heridos, un ciudadano filipino de 45 años, había fallecido.

El medio citó al director del Hospital del condado de Tulcea, Tudor-Ion Nastasescu, quien explicó que el marinero “tenía una quemadura en las vías respiratorias y una complicación pulmonar relacionada con esa quemadura que causó su muerte”.

Nastasescu añadió que los otros dos marineros heridos, ambos ciudadanos filipinos, están siendo tratados actualmente en la unidad de cuidados intensivos del hospital y se encuentran en condición estable.

La embarcación había zarpado del puerto egipcio de Alejandría y se dirigía al puerto ucraniano de Reni, en el río Danubio. Transportaba más de 3.790 toneladas de gas licuado de petróleo.

El Departamento para Situaciones de Emergencia de Rumania indicó que el “incidente” a bordo del barco causó daños importantes y un incendio en la superestructura de la embarcación, pero no se ha dado una explicación oficial sobre la causa. Dan afirmó que las autoridades “aclararán las circunstancias, las causas y las responsabilidades” relacionadas con el incidente.

La cadena de televisión rumana Digi24 emitió el martes entrevistas con dos miembros de la tripulación, que dijeron que creían que el barco había sido alcanzado por múltiples drones.

Una serie de incursiones de drones tanto de Rusia como de Ucrania han afectado a Rumania y a otros miembros de la OTAN desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

En junio, un dron marítimo ucraniano que estaba siendo utilizado en la guerra explotó en el puerto de Constanta, en el mar Negro, mientras que otros tres drones marítimos explotaron fuera del puerto. Nadie resultó herido.

Un mes antes, un dron ruso que formaba parte de un ataque contra Ucrania se desvió y golpeó un edificio de apartamentos en el este de Rumania, hiriendo a dos personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP