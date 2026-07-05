Muere Stephen Francis, entrenador que llevó a Jamaica a convertirse potencia mundial del sprint

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ARCHIVO - Foto del 23 de febrero del 2006, el velocista Asafa Powell junto con su entrenador Stephen Francis tras recibir el galardón tras ganar el premio al deportista de Jamaica del 2005. (AP Foto/Collin Reid, Archivo) AP

El grupo de entrenamiento que Francis cofundó en 1999, el Maximising Velocity & Power Track & Field Club, o MVP, se convirtió en uno de los principales centros de entrenamiento, al formar generaciones de campeones olímpicos y poseedores de récords mundiales. El club indicó el domingo que Francis había fallecido a última hora del sábado, pero no reveló la causa de la muerte.

“Stephen Francis cambió para mejor la trayectoria del atletismo jamaicano”, afirmó Bruce James, presidente de MVP, en un comunicado. “Demostró que los atletas jamaicanos, guiados por entrenadores jamaicanos, respaldados por una dirección jamaicana y entrenando en Jamaica, podían convertirse en los mejores del mundo”.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, expresó sus condolencias y recordó la “audaz decisión” de Francis de abandonar su carrera en las finanzas y dedicar su vida a entrenar atletismo, en una época en la que los atletas de élite de la isla, de apenas 2,8 millones de habitantes, buscaban entrenar en el extranjero.

“Esa elección ayudó a forjar uno de los legados más grandes del atletismo e inspiró a incontables atletas a creer en sí mismos y a perseguir la excelencia. Jamaica ha perdido a un hijo extraordinario cuyo impacto se sentirá durante generaciones”, escribió Holness en la red social X.

World Athletics, el organismo rector mundial del deporte, señaló que estaba “profundamente entristecido” por la muerte de Francis, y describió cómo su visión redujo la fuga de talento de Jamaica e intensificó la pasión de la isla por el atletismo.

Entre los atletas a los que entrenó Francis figuran las campeonas olímpicas Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah y Shericka Jackson; el ex poseedor del récord mundial masculino de 100 metros Asafa Powell; el medallista olímpico de plata Kishane Thompson, y decenas de otros medallistas internacionales.

Francis recibió en 2017 la Orden de Jamaica, uno de los máximos honores civiles del país, en reconocimiento a su papel para convertir a Jamaica en una de las grandes historias de éxito del atletismo en las últimas décadas. El impacto de Francis se extendió más allá de Jamaica. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dijo que su trabajo ayudó a inspirar a atletas de todo el Caribe, incluida la medallista olímpica barbadense Sada Williams, quien entrenó con Francis en MVP. Mottley escribió: “Para tantos niños y niñas en todo el Caribe, su trabajo demostró que las islas pequeñas aún pueden sacudir al mundo”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP