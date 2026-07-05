americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere Stephen Francis, entrenador que llevó a Jamaica a convertirse potencia mundial del sprint

KINGSTON, Jamaica (AP) — Stephen Francis, el influyente entrenador jamaicano de atletismo cuyos atletas ganaron títulos olímpicos y mundiales y ayudaron a convertir a la pequeña isla caribeña en una potencia de la velocidad, murió, informó su club el domingo. Tenía 64 años.

ARCHIVO - Foto del 23 de febrero del 2006, el velocista Asafa Powell junto con su entrenador Stephen Francis tras recibir el galardón tras ganar el premio al deportista de Jamaica del 2005. (AP Foto/Collin Reid, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 23 de febrero del 2006, el velocista Asafa Powell junto con su entrenador Stephen Francis tras recibir el galardón tras ganar el premio al deportista de Jamaica del 2005. (AP Foto/Collin Reid, Archivo) AP

El grupo de entrenamiento que Francis cofundó en 1999, el Maximising Velocity & Power Track & Field Club, o MVP, se convirtió en uno de los principales centros de entrenamiento, al formar generaciones de campeones olímpicos y poseedores de récords mundiales. El club indicó el domingo que Francis había fallecido a última hora del sábado, pero no reveló la causa de la muerte.

“Stephen Francis cambió para mejor la trayectoria del atletismo jamaicano”, afirmó Bruce James, presidente de MVP, en un comunicado. “Demostró que los atletas jamaicanos, guiados por entrenadores jamaicanos, respaldados por una dirección jamaicana y entrenando en Jamaica, podían convertirse en los mejores del mundo”.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, expresó sus condolencias y recordó la “audaz decisión” de Francis de abandonar su carrera en las finanzas y dedicar su vida a entrenar atletismo, en una época en la que los atletas de élite de la isla, de apenas 2,8 millones de habitantes, buscaban entrenar en el extranjero.

“Esa elección ayudó a forjar uno de los legados más grandes del atletismo e inspiró a incontables atletas a creer en sí mismos y a perseguir la excelencia. Jamaica ha perdido a un hijo extraordinario cuyo impacto se sentirá durante generaciones”, escribió Holness en la red social X.

World Athletics, el organismo rector mundial del deporte, señaló que estaba “profundamente entristecido” por la muerte de Francis, y describió cómo su visión redujo la fuga de talento de Jamaica e intensificó la pasión de la isla por el atletismo.

Entre los atletas a los que entrenó Francis figuran las campeonas olímpicas Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah y Shericka Jackson; el ex poseedor del récord mundial masculino de 100 metros Asafa Powell; el medallista olímpico de plata Kishane Thompson, y decenas de otros medallistas internacionales.

Francis recibió en 2017 la Orden de Jamaica, uno de los máximos honores civiles del país, en reconocimiento a su papel para convertir a Jamaica en una de las grandes historias de éxito del atletismo en las últimas décadas.

El impacto de Francis se extendió más allá de Jamaica. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dijo que su trabajo ayudó a inspirar a atletas de todo el Caribe, incluida la medallista olímpica barbadense Sada Williams, quien entrenó con Francis en MVP.

Mottley escribió: “Para tantos niños y niñas en todo el Caribe, su trabajo demostró que las islas pequeñas aún pueden sacudir al mundo”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Cubana con I-220A y madre de niño ciudadano es detenida por ICE durante cita en Texas

Cubana con I-220A y madre de niño ciudadano es detenida por ICE durante cita en Texas

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Kylian Mbappé, de Francia, celebra tras convertir un penalti ante Paraguay en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)

Mbappé vuelve a marcar y Francia avanza a cuartos del Mundial tras eliminar a Paraguay por 1-0

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter