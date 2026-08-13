Muere paciente en ambulancia debido a bloqueo de vía en Perú por alza de combustibles

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Es la primera protesta en el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori en una región que votó por ella en el ajustado balotaje de junio. Fujimori inició su gestión el 28 de julio.

Víctor Crisóstomo, de 56 años, se convirtió en la primera víctima de un bloqueo de una vía clave en la región Ucayali, el cual empezó el lunes porque los combustibles subieron de precio. Ello se debe, según expertos, al conflicto de Oriente Medio, a la alta dependencia de Perú de las importaciones, a la especulación de las gasolineras locales y a las dificultades de trasladar el combustible desde Lima, a 746 kilómetros (463 millas) de distancia.

Crisóstomo había sufrido un accidente cerebrovascular y padecía hipertensión, según autoridades médicas, por lo cual era trasladado al hospital principal de Pucallpa, la capital de Ucayali, pero la ambulancia que lo llevaba no pudo pasar debido al bloqueo. Las autoridades indicaron que más de un centenar de camiones cisterna que transportan combustible desde Lima a Pucallpa también están varados en la carretera.

El bloqueo provocó desabastecimiento y alza en los precios en los mercados de alimentos de Pucallpa y otras ciudades de la región Ucayali. Rubén Cerna, presidente de la cámara de comercio de Ucayali, dijo a la televisoral local N que se calcula que hay paralización del 90% de las actividades económicas y se pierden aproximadamente 14,8 millones de dólares diarios.

En un acto público en la jornada, Fujimori dijo que los precios de los combustibles subieron desde hace cinco meses debido a la guerra “en otras partes del mundo”.

“Este gobierno va a tomar cartas en el asunto, y en los próximos días daremos algunas propuestas para poder aliviar esta situación”, añadió.

Lima sufrió en marzo una crisis energética y de racionamiento de gas natural, generada por la rotura de la única tubería que alimenta a la capital desde la Amazonía. Dicho percance provocó un alza en los precios de los alimentos. En Ucayali —donde el 89% de su territorio está cubierto de bosques— el 22,3% de los habitantes es pobre, sólo 75,7% de hogares tiene agua de la red pública y el 42,8% de los menores de 3 años padecen anemia. La deforestación sigue siendo grave, favorecida por la tala, el narcotráfico y la minería ilegal. FUENTE: AP

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