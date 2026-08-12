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Muere a los 98 años Zhu Rongji, ex primer ministro chino y artífice del crecimiento

BEIJING (AP) — El ex primer ministro chino Zhu Rongji ha muerto, según medios estatales. El reformista impaciente y de lengua afilada ayudó a encender el explosivo auge económico de China al imponer cambios dolorosos a la industria estatal en la década de 1990 y conducir al país a la Organización Mundial del Comercio.

ARCHIVO - El premier chino Zhu Rongji habla durante una conferencia de prensa en Beijing, el miércoles 15 de marzo de 2000. (AP Foto/Greg Baker, Archivo)
ARCHIVO - El premier chino Zhu Rongji habla durante una conferencia de prensa en Beijing, el miércoles 15 de marzo de 2000. (AP Foto/Greg Baker, Archivo) AP

Zhu murió por una enfermedad en Beijing alrededor de las 11 de la mañana del miércoles. Tenía 98 años.

Tras haber sido enviado en su día al exilio rural para realizar trabajo manual por elogiar reformas en otros países comunistas, Zhu impulsó una vertiginosa serie de cambios como primer ministro, el principal cargo económico de China, de 1998 a 2003.

Zhu chocó con los conservadores del Partido Comunista y con los jefes de la industria estatal mientras presionaba para que las empresas estatales se volvieran eficientes y rentables. Eso costó millones de despidos, pero ayudó a impulsar a China a superar a Japón como la segunda economía más grande, detrás de Estados Unidos, en 2010.

Sobre la base de las reformas de 1979 del exlíder Deng Xiaoping, a Zhu se le atribuye la capacidad de ingenio y la tenacidad para sacar adelante cambios históricos como el ingreso de China en la OMC, lo que ayudó a transformar al país en el mayor exportador del mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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