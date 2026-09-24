Muere a los 93 Bob Pettit, gran figura de los Hawks y primer MVP de la NBA

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 10 de diciembre de 1957, Bob Pettit, de los Hawks de St. Louis, salta para realizar un disparo a una mano, pero falla en el intento de anotar durante el primer cuarto de un partido de baloncesto de la NBA contra los Royals de Cincinnati en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Bloqueando a Pettit se encuentra Dick Ricketts (24), de los Royals, mientras Jim Paxson (11) observa la jugada. (Foto AP/Archivo) AP

Su alma mater, LSU, anunció el jueves que murió un día antes. La universidad no proporcionó la causa de la muerte.

Pettit fue All-American en LSU antes de llegar a la NBA, donde fue All-Star en cada una de sus 11 temporadas, todas con los Hawks. Los condujo al campeonato de 1958 ante los poderosos Celtics de Boston, el único título de los Hawks.

También fue el MVP de la NBA en 1959 y fue el MVP del Juego de Estrellas en cuatro ocasiones, un logro igualado únicamente por la figura de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant.

Pettit fue una fuerza en una época en la que la NBA contaba con figuras como Wilt Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson y Elgin Baylor. Pero también fue antes de que la NBA se viera ampliamente por televisión, y a Pettit —que jugaba en un mercado más pequeño— se le negó una audiencia mayor.

Con 2,06 metros de estatura y 93 kilos, y con una línea de cabello muy retraída, Pettit imponía físicamente como ala-pívot, antes de que esa posición pasara a formar parte del vocabulario del baloncesto. Rara vez se perdía un partido. También jugó como pívot y fue uno de los primeros hombres altos que no jugaban únicamente de espaldas al aro.

Pettit fue Novato del Año en 1955, el último año en que los Hawks jugaron en Milwaukee antes de mudarse a San Luis.

Conquistó el MVP la temporada siguiente, liderando la liga en anotación con 25,7 puntos por partido. También fue el máximo anotador de la NBA en 1959 con 29,2 puntos.

Se retiró después de la temporada 1964-65 con promedios de carrera de 26,4 puntos y 16,2 rebotes. En ese momento, era el líder histórico de la NBA en puntos (20.880) y segundo en rebotes (12.849).

Fue incluido en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 1970.

“Delgado, elegante y siempre en gran condición física, la complexión de Bob Pettit lo convirtió en uno de los primeros hombres altos en jugar de frente al aro”, dice el perfil biográfico de Pettit en el Salón de la Fama. “Pero la determinación de Pettit lo distinguía de sus contemporáneos; sencillamente no permitía que lo superaran a base de trabajo”.

Robert Lee Pettit Jr. nació el 12 de diciembre de 1932 en Baton Rouge, Luisiana. Su padre trabajó en las fuerzas del orden y se desempeñó como sheriff de la parroquia de East Baton Rouge. Pettit fue un jugador tardío en el baloncesto: no llegó al equipo principal de Baton Rouge High School hasta su penúltimo año.

En su último año escolar, llevó a Baton Rouge a un campeonato estatal y terminó con más de una docena de ofertas universitarias. Eligió quedarse en casa y brilló en LSU como sophomore, en una época en la que los jugadores no podían integrarse al equipo principal hasta entonces.

Lideró la Southeastern Conference en anotación en cada una de sus tres temporadas, con promedios de 25,5 puntos como sophomore, 24,9 como junior y 31,4 como senior.

Pettit es uno de apenas tres jugadores de LSU —Pete Maravich y Shaquille O’Neal son los otros— en ganarse un lugar en el Salón de la Fama. Estatuas de bronce de Pettit y O’Neal se alzan fuera del pabellón de LSU, el Pete Maravich Assembly Center. LSU retiró su número 50, y los Atlanta Hawks retiraron su número 9.

“Estamos agradecidos por sus contribuciones a nuestra franquicia y a la historia del baloncesto. Su camiseta número 9, retirada, continúa colgando con orgullo en el State Farm Arena como un recordatorio duradero del impacto que tuvo en nuestra organización. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Bob en este momento difícil. También nos unimos a quienes, en todo el mundo del baloncesto, celebran una vida y un legado extraordinarios que nunca serán olvidados”, dijeron los Hawks en un comunicado.

La mala fortuna de Pettit fue que la mayor parte de su carrera coincidió con una racha de campeonatos de los Celtics que sigue siendo una de las más dominantes en la historia del deporte profesional estadounidense.

A Pettit le faltaron dos victorias para ser campeón de la NBA en tres ocasiones. Los Hawks de Pettit avanzaron a las Finales cuatro veces, todas contra Boston, y en dos ocasiones perdieron en siete partidos.

El primer enfrentamiento, ganado por Boston en 1957, se decidió en doble prórroga del séptimo partido. El segundo terminó con un campeonato para los Hawks, interrumpiendo la racha de Boston de nueve títulos en 10 temporadas. Los Hawks también cayeron ante los Celtics en las Finales de la NBA en 1960 (en siete partidos) y 1961 (en cinco).

Pettit se retiró a su natal Baton Rouge tras dejar el baloncesto y trabajó en banca y consultoría financiera. En años recientes fue un asistente habitual a los partidos de LSU y de los Pelicans de Nueva Orleans.

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FUENTE: AP