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Muere a los 86 años Brito, quien ayudó a Brasil a ganar el Mundial de 1970

MORRISTOWN, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Brito, defensa central de la selección de Brasil que ganó la Copa del Mundo de 1970, murió a los 86 años.

ARCHIVO - De izquierda a derecha, los exseleccionados brasileños Marco Antonio, Brito, Jairzinho, Roberto Miranda, Altair y Jair Marinho, posan en una foto en Berlín, el 8 de junio de 2006 (AP Foto/Franka Bruns, archivo)
ARCHIVO - De izquierda a derecha, los exseleccionados brasileños Marco Antonio, Brito, Jairzinho, Roberto Miranda, Altair y Jair Marinho, posan en una foto en Berlín, el 8 de junio de 2006 (AP Foto/Franka Bruns, archivo) AP

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció que Brito falleció el jueves. No proporcionó detalles adicionales.

Brito disputó 61 partidos con la selección nacional entre 1964 y 1972, incluido uno en la Copa del Mundo de 1966, y en ese periodo formó una sólida defensa junto a Wilson Piazza.

“Brito nos dejó tras una carrera en la que fue uno de los mejores defensores en la historia del fútbol brasileño", dijo el presidente de la confederación, Samir Xaud, en un comunicado. "Su contribución a la victoria en la Copa del Mundo de 1970 será recordada eternamente por todos nosotros”.

Brito también formó parte de equipos de Brasil que ganaron la Copa Roca en 1971 y la Taça Independência en 1972.

“Rindo homenaje a este ídolo de nuestro país", añadió Xaud. "Que su espíritu de lucha sea una inspiración para nuestros jugadores que competirán en la Copa del Mundo”.

Brasil, que ha ganado más Copas del Mundo que nadie con cinco, busca la sexta a partir del sábado contra Marruecos.

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