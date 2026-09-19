Muere a los 83 años Sandro Mazzola, estrella del fútbol italiano y del Inter de Milán

El Inter, el club de fútbol en el que pasó toda su carrera como jugador durante 17 años, anunció su fallecimiento el sábado. No se informó la causa de la muerte, pero Mazzola padecía desde hacía tiempo una enfermedad prolongada no especificada.

“El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti, el entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y todos en el Inter lloran con profundo dolor el fallecimiento de Sandro Mazzola, una leyenda nerazzurra y del fútbol mundial”, expresó el el Inter en un emotivo comunicado.

“Sandro Mazzola fue uno de los mejores futbolistas de la historia. No solo en la historia de los nerazzurri”.

Producto de la cantera del Inter, Mazzola debutó en la Serie A siendo adolescente en 1961, contra la Juventus, y marcó el único gol de su equipo en una goleada de 9-1.

Mazzola, mediapunta o segundo delantero, terminó con 158 goles en 565 partidos con el Inter, ayudando a la nerazzurri a conquistar cuatro títulos de la Serie A y dos Copas de Europa.

También ganó el Campeonato Europeo con Italia en 1968. Mazzola, que marcó 22 goles en 70 partidos con la Azzurri, disputó tres Copas del Mundo y llegó a la final con Italia en 1970.

Mazzola terminó segundo en la votación al Balón de Oro de 1971, por detrás del gran Johan Cruyff.

“La muerte de Sandro Mazzola es motivo de profundo dolor para mí y para todo el fútbol italiano”, indicó Giovanni Malagò, presidente de la federación italiana de fútbol. “Hemos perdido a una leyenda, una de las figuras que ayudó a hacer grande nuestro fútbol en el escenario mundial”.

“Sandro fue un ícono, un capitán y un campeón que definió una época y pasó a formar parte de nuestra memoria colectiva”.

Digno del nombre de su padre

Mazzola era hijo de otro jugador icónico, Valentino Mazzola, quien murió en el desastre aéreo de Superga junto con todo el equipo del ‘Grande Torino’ en 1949, cuando Sandro tenía 6 años.

“Era el hijo de Valentino —un hombre que supo convertir un apellido monumental en un legado igualmente magnífico, construido sobre el talento, la personalidad, el coraje y una humanidad extraordinaria”, comentó Malagò.

“Me gusta pensar que por fin se ha reunido con su padre y con aquellos campeones junto a los que escribió uno de los capítulos más bellos de la historia del fútbol italiano”.

Después de que Mazzola marcara dos goles para ayudar al Inter 3-1 al Real Madrid 3-1 en la final europea de 1964, la estrella del Real Madrid Ferenc Puskás le dijo “Eres digno de tu padre Valentino” mientras ambos intercambiaban camisetas.

Mazzola fue el máximo goleador de la competición esa temporada y el máximo goleador de la Serie A en la temporada siguiente.

La primera ministra italiana le rinde homenaje

Tras retirarse en 1977, Mazzola ocupó un cargo ejecutivo en el Inter y luego pasó a ser director deportivo del equipo de 1995 a 1999. Fue un visitante habitual de la sede y los campos de entrenamiento del Inter después de dejar el club.

Mazzola también fue comentarista deportivo de televisión, incluida la final del Mundial de 1982 y la edición de 2006, ambas ganadas por Italia.

Entre los homenajes, el AC Milan calificó a Mazzola como “un rival histórico y leal, una leyenda del Inter y de la selección nacional, un protagonista en la historia del fútbol italiano”.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni rindió homenaje a Mazzola en redes sociales.

“Con la muerte de Sandro Mazzola, perdemos a un gran campeón y a una de las figuras más queridas en la historia del fútbol italiano”, escribió.

“Leyenda del Inter y de la Azzurra, campeón de Europa en 1968, llevó alegría y pasión a generaciones de italianos, dejando una huella imborrable en nuestra nación... A su familia, a todos sus seres queridos y a los aficionados, mis más sentidas condolencias”.

El funeral de Mazzola se celebrará el lunes en la Basílica de Sant’Ambrogio, en Milán, la misma iglesia donde el mes pasado se celebró el funeral de la estrella del fútbol del Milan y de Italia Franco Baresi.

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FUENTE: AP