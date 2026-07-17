Muere a los 81 años Brenda Fricker, primera irlandesa en ganar un Oscar por "My Left Foot"

ARCHIVO - Los actores de "My Left Foot" Brenda Fricker, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto, y Daniel Day-Lewis, ganador del Oscar al mejor actor, en la 62.ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, el 26 de marzo de 1990. (Foto AP/Bob Galbraith, archivo) AP

La actriz irlandesa de carácter murió el jueves por la noche en Dublín tras un periodo de mala salud, informó su agente, Phil Belfield, en un comunicado.

Fricker se convirtió en 1990 en la primera mujer irlandesa en ganar un Premio de la Academia a la mejor actriz de reparto por su interpretación de la decidida madre de Christy Brown, quien nació con parálisis cerebral y solo podía controlar el pie izquierdo. Daniel Day-Lewis, quien interpretó a Christy Brown, ganó el premio al mejor actor.

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es menos por su ausencia”, dijo Belfield. “Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de tantos aficionados al cine y la televisión en todo el mundo”.

Fricker, que apareció en más de 90 películas y programas de televisión entre 1964 y 2024, era conocida por su papel de la “señora de las palomas” en la película de 1992 “Home Alone 2: Lost in New York”, donde interpretó a una mujer sin hogar que entabla amistad con el personaje de Macaulay Culkin en el Central Park de Nueva York.

También formó parte del elenco original del drama médico de la BBC “Casualty” y apareció junto a Cate Blanchett en “Veronica Guerin”, la historia de una periodista irlandesa de investigación que fue asesinada en 1996.

Nacida en Dublín en 1945, Fricker recibió el mayor honor de esa urbe a principios de este año, cuando se le concedió la Libertad de la Ciudad.

En su autobiografía “She Died Young: A Life in Fragments”, Fricker describe tanto las felices travesuras de su infancia con su hermana Grania como sus luchas por superar la violencia sexual y los problemas de salud mental, que hicieron que fuera internada varias veces. Publicado en septiembre de 2025, el libro apareció en la lista de los más vendidos del Irish Sunday Times.

Simon Harris, viceprimer ministro de Irlanda, expresó que el país había perdido un tesoro nacional.

"Fue realmente una de las mayores exportaciones que este país ha producido jamás y una embajadora del talento irlandés en el escenario mundial”, dijo. “Sencillamente, nunca volveremos a ver a alguien como ella”.

FUENTE: AP