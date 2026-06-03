Muere a los 75 Peabo Bryson, conocido por duetos de Disney en "Aladdin" y "'Beauty and the Beast"

ARCHIVO - Peabo Bryson sonríe en el estreno europeo de "Michael Jackson: The Life Of An Icon", en Londres, el 2 de noviembre de 2011. (Foto AP/Joel Ryan, archivo) AP

Su familia indicó en un comunicado que Bryson murió la noche del martes, días después de haber sufrido un derrame cerebral.

“Si bien tenemos el corazón roto, encontramos consuelo al saber cuánto amaban a Peabo y a cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso”, señaló el comunicado de la familia. “Su legado y su música vivirán por generaciones”.

Reconocido internacionalmente por sus clásicos de Disney, Bryson también construyó una carrera de más de cinco décadas como uno de los principales baladistas del R&B, grabando éxitos como “Feel the Fire”, “I’m So Into You” y “Can You Stop the Rain”.

“La extraordinaria voz de Peabo sirvió como banda sonora de algunos de los momentos más preciados de la vida”, agregó el comunicado de la familia. “Su música acompañó a generaciones en celebraciones alegres, grandes historias de amor y momentos perdurables de consuelo e inspiración”.

Nació y creció en Carolina del Sur, el cantante, compositor y baladista inició su carrera con el grupo Moses Dillard and the Tex-Town Display en la década de 1970. Poco después, el sello de Atlanta Bang Records lo contrató como solista.

Grabó para Capitol, Elektra y Columbia Records y se convirtió en uno de los compañeros de dueto más solicitados de la música. Además de Belle y Dion, también colaboró con artistas como Roberta Flack y Natalie Cole.

Su dueto con Flack, “Tonight, I Celebrate My Love”, se convirtió en una de las canciones de amor definitorias de la década de 1980, mientras que “If Ever You’re in My Arms Again” ayudó a ampliar su audiencia más allá de la radio de R&B. Más tarde logró éxitos número uno en R&B con “Show & Tell” y “Can You Stop the Rain”.

Más allá de la música, Bryson apareció en producciones teatrales, entre ellas “Raisin”, “The Wiz” y “Porgy and Bess”. En 2018, regresó con “Stand for Love”, su 21.º álbum de estudio, producido por el dúo creador de éxitos Jimmy Jam y Terry Lewis.

Bryson sufrió un derrame cerebral a finales de mayo y quedó bajo atención médica.

“En este momento, la familia solicita privacidad mientras atraviesan juntos este momento profundamente personal”, decía entonces un comunicado de su representante. “Los pensamientos, oraciones y el cariño de amigos y fans son bienvenidos y se agradecen profundamente”.

Bryson se recuperó por completo en 2019 tras sufrir un ataque cardíaco.

La comediante y presentadora de televisión Loni Love contó que trabajó con Bryson en un crucero el año pasado y que habló con él durante horas en la cubierta una noche, después de verlo sentado solo.

“Compartió historias increíbles, habló con pasión sobre su música y tenía un amor tan profundo por su oficio”, escribió en una publicación en redes sociales el martes. “Estoy muy agradecida de haber tenido ese momento especial con él”.

La familia de Bryson informó que los arreglos para el memorial y la celebración de su vida se anunciarán en una fecha posterior.

FUENTE: AP