Muere a los 75 Bonnie Tyler, que lideró listas de éxitos con "Total Eclipse of the Heart"

ARCHIVO - La cantante Bonnie Tyler interpreta su canción "Believe in Me" durante un ensayo para la final del concurso de canción de Eurovision en el Malmo Arena en Malmo, Suecia, el 17 de mayo de 2013. (AP Foto/Alastair Grant, Archivo) AP

Tyler murió “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad, informó su familia el jueves en un comunicado en su sitio web. Fue hospitalizada en mayo en Faro, donde tenía una casa, para una cirugía intestinal de emergencia y más tarde fue puesta en coma inducido.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, indicó la familia.

Tyler obtuvo tres nominaciones al Grammy, representó a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013 —donde quedó en el puesto 19— y recibió un MBE por sus servicios a la música de manos de la reina Isabel II en 2023, todo en gran medida gracias a “Total Eclipse of the Heart”, que ha superado los 1.000 millones de reproducciones, impulsada por eclipses reales en 2017 y 2024.

La canción pasó cuatro semanas en el número 1, el video ha superado 1.000 millones de visualizaciones y, cuando Stereogum la reevaluó en 2020, el medio musical la declaró un “evento de nivel de extinción plasmado en forma musical”.

“Es música pop como una explosión de pasión que acelera el corazón, golpea el pecho y hace gárgaras con sangre, con los cielos desplomándose. Es puro espectáculo. Son fuegos artificiales y láseres y relámpagos y truenos. Se eleva y se precipita y hace volteretas”, indicó el sitio.

La canción en realidad nunca desapareció, versionada por la cantante inglesa Nicki French en 1995 y por la banda Westlife en 2006. Cate Blanchett la cantó mientras atropellaba con su auto a Billy Bob Thornton en “Bandits” de 2001; apareció en una escena de boda en “Old School” de 2003; y One Direction la interpretó en 2010 en una versión británica de “The X Factor”.

De Gales a Londres

Tyler, nacida con el nombre Gaynor Hopkins, era hija de un minero del carbón y creció en viviendas públicas con un baño exterior en Skewen, Gales, a unas siete millas de Swansea. Tenía tres hermanas y dos hermanos.

Adoraba a los Beatles y su primer álbum fue “A Hard Day’s Night”. La primera canción que compró fue “Hippy Hippy Shake” de The Swinging Blue Jeans a los 13 años y veía “Top of the Pops” religiosamente, según sus memorias, “Straight From the Heart”.

Grababa “Top of the Pops” en una grabadora de carrete a carrete de dos pistas y anotaba las letras de las canciones que le encantaban. Sus favoritas eran temas de Janis Joplin, Nina Simone, Tina Turner, Wilson Pickett y Otis Redding.

“Solía cantarlas en mi cepillo para el pelo durante horas y horas, y así fue como todo empezó para mí", escribió. "Me enamoré de cantar solo por hacer eso. Mirando atrás, incluso entonces mi voz tenía un tono ronco, pero no le di mucha importancia. Pensaba que las voces de todo el mundo eran diferentes entre sí”.

Tuvo que someterse a una cirugía en 1976 para extirpar nódulos en la garganta, lo que le dejó ese sonido vocal característico. Tras cambiarse el nombre a Sherene Davis, lideraba una banda de soul cuando fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell, quien la llevó a Londres para sesiones de demostración. Luego esperó un sello hasta que RCA dijo que estaba interesado.

Bajo su nuevo nombre aprobado por RCA, Bonnie Tyler, su álbum debut “The World Starts Tonight” en 1977 contenía su primer éxito en las listas, “Lost in France”, y fue nominada a un premio a artista revelación en los Brit Awards. Después tuvo un éxito número 3 en 1978 con “It’s a Heartache”, pero pronto fue perdiendo relevancia. Luego firmó con Sony y vio a Meat Loaf interpretar “Bat Out of Hell” en la BBC. Impresionada, pidió trabajar con el compositor y productor de Meat Loaf, Jim Steinman.

"Total Eclipse of the Heart"

Steinman le presentó su canción “Total Eclipse of the Heart”, que se convertiría en el sencillo debut de su quinto álbum de estudio, “Faster Than the Speed of Night”. Tomó prestada una de las letras de la canción —“Turn around, bright eyes”— de su musical de 1969 “The Dream Engine”, escrito cuando era estudiante en el Amherst College de Massachusetts. Le dijo que la canción provenía de una posible versión musical de “Nosferatu”.

“A Jim le gustaba poner una pista básica de ritmo, hacer nueve tomas de la canción, elegir la mejor y luego echarle de todo, como solía hacer Phil Spector. Me dio un casete para escucharlo en mi hotel y los dos preferimos la toma dos”, contó Tyler a The Guardian en 2023.

Con miembros de la E Street Band, Roy Bittan al piano y Max Weinberg en la batería, “Total Eclipse” es una reflexión sobre el amor perdido: “Once upon a time there was light in my life/But now there’s only love in the dark” ("Una vez hubo luz en mi vida/pero ahora sólo hay amor en la oscuridad"), canta.

El video, un clásico de los primeros días de MTV, se filmó en un aterrador antiguo asilo gótico en Surrey, donde al parecer los perros guardianes no ponían una pata en las habitaciones de abajo, donde antes se aplicaban tratamientos de electrochoque. Las imágenes incluían palomas lanzadas en cámara lenta, velas, ninjas y roqueros bailando, Tyler con hombreras aterradoramente grandes, esgrimistas, gimnastas, máquinas de viento y chicos sin camisa con gafas de natación siendo empapados con agua.

“Faster Than the Speed of Night” obtuvo una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal de rock —perdió ante “Love Is a Battlefield” de Pat Benatar— y Tyler recibió otra nominación por “Total Eclipse of the Heart” en la categoría de mejor interpretación vocal pop, perdiendo ante “Flashdance — What a Feeling” de Irene Cara.

Después del “Eclipse”

Tyler nunca volvió a alcanzar alturas tan vertiginosas, pero se mantuvo vigente con sencillos para bandas sonoras de películas como “Holding Out For a Hero” —de “Footloose” de 1984— y “Here She Comes” de “Metropolis”, también de 1984.

Su disco de 2019 “Between the Earth and the Stars” incluyó duetos con Rod Stewart, Cliff Richard y Francis Rossi de Status Quo, y terminó ese año actuando en un concierto navideño del Vaticano ante el papa Francisco.

En 2013, cambió de rumbo para hacer un disco con sabor country en Nashville, “Rocks and Honey”, que incluyó el dueto con Vince Gill “What You Need From Me” y una pequeña balada llamada “Believe in Me”, escrita por el compositor estadounidense Desmond Child y los compositores británicos Lauren Christy y Christopher Braide. “Believe in Me” fue elegida para representar al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión de ese año en Suecia.

“Había un ambiente absolutamente maravilloso allí. Me entrevistaban cada 15, 20 minutos, y cuando salí al escenario detrás de la bandera británica, pensé que ¡el techo iba a salir volando! Fue increíble, simplemente increíble”, dijo al San Francisco Examiner en 2023.

En 2017, se unió a la banda DNCE de Joe Jonas para una actuación en el crucero Oasis of the Seas como parte de un “Total Eclipse Cruise”. Cuando la luna pasó frente al sol, interpretaron “Total Eclipse of the Heart”.

Tyler estaba casada con el promotor inmobiliario y excompetidor olímpico de judo Robert Sullivan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP