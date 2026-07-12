Muere a los 74 años el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, exgobernante de Qatar, dice agencia estatal

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ARCHIVO - El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar, sostiene el trofeo del Mundial de fútbol tras el anuncio de que Qatar organizaría el torneo de 2022 de la Copa del Mundo en Zúrich, Suiza, el 2 de diciembre de 2010. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo) AP

La Agencia de Noticias de Qatar, administrada por el Estado, informó de su muerte. No ofreció la causa.

El jeque Hamad, quien dejó el cargo en junio de 2013 tras 18 años como emir, fue el artífice de las asombrosas iniciativas de un territorio rico en energía que transformaron un lugar remoto en un núcleo internacional de transportes en menos de una generación. Qatar es propietario de los grandes almacenes Harrods en Londres y fundó la poderosa cadena de noticias satelital Al Jazeera.

El alcance político de Qatar hoy se extiende desde el norte de África hasta Afganistán y fue sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el evento de fútbol más visto del mundo. Aunque el jeque Hamad llevaba mucho tiempo fuera del poder, recibió una ovación atronadora de los qataríes que asistieron a su partido inaugural.

Pero el ascenso de Qatar bajo el jeque Hamad también irritó a aliados regionales y occidentales por su formulación de políticas de corte independiente, incluidas sus estrechas relaciones con la potencia chií Irán, el grupo armado palestino Hamás y la proscrita Hermandad Musulmana de Egipto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP