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Muere a los 68 años Monte Coleman, linebacker de Washington que ganó 3 Super Bowls

PINE BLUFF, Arkansas, EE.UU. (AP) — Monte Coleman, el aguerrido linebacker que ganó tres Super Bowls con Washington y más tarde llevó a Arkansas-Pine Bluff a un campeonato de conferencia como entrenador, murió. Tenía 68 años.

ARCHIVO - La leyenda de la NFL, Monte Coleman, anuncia una selección para el Washington Football Team durante la segunda ronda del reclutamiento de la NFL, el viernes 29 de abril de 2021, en Cleveland. (AP Foto/Gregory Payan, Archivo)
ARCHIVO - La leyenda de la NFL, Monte Coleman, anuncia una selección para el Washington Football Team durante la segunda ronda del reclutamiento de la NFL, el viernes 29 de abril de 2021, en Cleveland. (AP Foto/Gregory Payan, Archivo) AP

UAPB y los Commanders anunciaron su muerte el domingo. No se dio a conocer la causa.

“Monte Coleman fue uno de los mejores jugadores en la historia de Washington. Fue uno de los pilares de nuestras defensas campeonas, tras haber jugado en los tres equipos que ganaron el Super Bowl. Su durabilidad y liderazgo marcaron el estándar de lo que significaba ponerse el uniforme del Burgundy & Gold”, señaló Josh Harris, propietario controlador de los Commanders en un comunicado.

Nacido el 4 de noviembre de 1957 en Pine Bluff, Coleman se incorporó sin beca a Central Arkansas antes de que Washington lo seleccionara en la 11ma ronda del draft en 1979. Luego disputó las 16 temporadas de su carrera en la NFL con el equipo, participando en 215 partidos de temporada regular, la segunda mayor cifra en la historia de la franquicia, solo detrás del esquinero del Salón de la Fama, Darrell Green.

Coleman integra el Anillo de Honor del equipo y ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en tacleadas en solitario.

“Puede que no haya inventado la posición de apoyador nickel. Pero la elevó a un nivel que no se ha visto desde entonces”, comentó Charley Casserly, entonces gerente general cuando Coleman se retiró en 1995.

Coleman más tarde se convirtió en entrenador de apoyadores en UAPB y luego asumió como entrenador en jefe tras la temporada de 2007. Se mantuvo al mando durante una década y ganó el título de la Southwestern Athletic Conference en 2012.

“El entrenador Coleman representó todo aquello por lo que nos esforzamos en UAPB. Excelencia, integridad y un compromiso incansable con el desarrollo de nuestros estudiantes-deportistas. Su legado no solo está escrito en campeonatos y reconocimientos, sino en las vidas que cambió todos los días”, añadió el director deportivo Chris Robinson.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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