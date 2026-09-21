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Muere a los 27 Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, dice representante familiar

LOS ÁNGELES (AP) — Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo a los 27 años, informó un representante de la familia.

ARCHIVO - Presley Gerber posa en el Teatro Samuel Goldwyn, el 14 de marzo de 2024, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
ARCHIVO - Presley Gerber posa en el Teatro Samuel Goldwyn, el 14 de marzo de 2024, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

Gerber murió en un centro de rehabilitación, según registros en línea del médico forense del condado de Los Ángeles.

La muerte fue confirmada por Allie Jenkins, representante de Crawford y Rande Gerber, quienes se casaron en 1998.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, escribió Jenkins en un correo electrónico la noche del domingo:

Gerber era modelo y hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber.

FUENTE: AP

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