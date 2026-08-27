Muere general iraquí de brigada en tiroteo en operativo en Bagdad contra viviendas ilegales

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El funcionario de seguridad indicó que en el tiroteo registrado en el distrito sureño de Dora, en Bagdad, murió un general de brigada del ejército y resultaron heridos un policía y cuatro trabajadores municipales. El funcionario habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las normas.

La policía y las fuerzas armadas acordonaron la zona, y el comandante de Operaciones de Bagdad acudió al lugar para supervisar la situación, señaló el funcionario de seguridad.

La agencia estatal de noticias también reportó que un general de brigada murió y que varios trabajadores municipales resultaron heridos en el tiroteo, y añadió que la municipalidad de Bagdad actuó tras recibir órdenes legales para retirar las estructuras ilegales.

El barrio sureño de Dora está compuesto por amplias zonas agrícolas donde la construcción ilegal no es poco común.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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