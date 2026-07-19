Muere familia de 5 tras inundación repentina en un cañón de Utah

Las víctimas eran un capitán del departamento de bomberos de Provo, Utah, su esposa y sus hijos varones, informaron los bomberos. Una hija que no estaba en el viaje sobrevivió.

La familia llegó el viernes al campamento Sunglow Campground, en un pintoresco cañón de roca roja cerca de Bicknell, Utah, para su excursión de un día, indicó la policía del condado Wayne.

“Se cree que la familia fue víctima de inundaciones causadas por fuertes lluvias”, señaló la policía en un comunicado de prensa.

Aunque las autoridades no identificaron a las víctimas, el Departamento de Bomberos de Provo confirmó en una publicación en redes sociales que el capitán de bomberos Spencer Long y miembros de su familia murieron.

“Estamos absolutamente destrozados por la muerte del capitán Spencer Long y su familia. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y colegas en este momento difícil”, indicó.

El viernes por la noche, la policía acudió al campamento después de que se encontró el cuerpo de un joven en el cauce arrasado por la inundación. Los cuerpos de los otros miembros de la familia fueron recuperados entre el viernes y el sábado.

Mientras tanto, se multiplicaron los homenajes a la familia.

Long, su esposa Katrina y sus hijos Reid, Thayne y Gage murieron en las devastadoras inundaciones, según un sitio de GoFundMe creado por un amigo de la familia.

“Spencer y Katrina eran padres cariñosos y dedicados, cuya mayor alegría era su familia. Tocaron la vida de muchísimas personas con su amabilidad, generosidad y amor inquebrantable”, escribió Bree Nielson en la página.

Katrina Long fue cofundadora de un spa médico. Summit Medical Spa publicó en Facebook: “Nuestros corazones están con todos sus seres queridos mientras lloramos la inimaginable pérdida de Katrina, su esposo y sus tres hermosos hijos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP