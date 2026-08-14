Muere el boxeador puertorriqueño Prichard Colón, 11 años después de sufrir daño cerebral en el ring

ARCHIVO - Prichard Colón (izquierda) pelea contra DAniel Calzada en la división de los medianos el sábado 11 de abril de 2015 (AP Foto/Mary Altaffer, archivo) AP

La muerte de Colón, de 33 años, fue confirmada en comunicados del Consejo y la Organización Mundial de Boxeo ( CMB y OMB ) a última hora del jueves.

En octubre de 2015, Colón sufrió una hemorragia cerebral en una pelea de peso superwelter contra Terrel Williams en Fairfax, Virginia, un suburbio de Washington, D.C.

Colón fue sometido a una cirugía para aliviar la presión en el cerebro y el CMB indicó que sufrió “daño neurológico irreversible” debido a lo que el organismo rector describió como “golpes severos e ilegales en la nuca”.

Nunca volvió a pelear y más tarde fue fotografiado en una silla de ruedas. El CMB lo nombró campeón mundial honorario.

“El ‘Campeón del Corazón’ se convirtió en un símbolo global de resiliencia, fe y dignidad”, indicó el CMB. Añadió que el incidente en el que estuvo involucrado Colón inspiró al organismo rector a reforzar sus normas de seguridad e implementar protocolos médicos más estrictos.

El CMB elogió a la familia del boricua por su apoyo en “una de las batallas por la vida más conmovedoras y extraordinariamente valientes que el mundo haya presenciado”.

La OMB describió a Colón como “un guerrero hasta el final” y señaló que su “valentía, fortaleza y espíritu de lucha trascendieron el ring”.

“Su mayor pelea se convirtió en un testimonio de resiliencia y del amor inquebrantable de su familia”, manifestó el organismo.

Antes de la pelea contra Williams, Colón acumuló 16 victorias consecutivas, incluidas 13 por nocaut.

Perdió por descalificación ante Williams porque su equipo le quitó los guantes después del décimo asalto, al creer que el combate había terminado.

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FUENTE: AP