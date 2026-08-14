americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere ciclista británico de 19 años tras percance en la Volta a Portugal

LISBOA (AP) — El joven ciclista británico Finlay Tarling murió tras un grave percance en la Volta a Portugal, informaron los organizadores el viernes.

La octava etapa del viernes fue detenida tras el accidente, “como señal de respeto y luto”, añadieron los organizadores.

“En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos”, manifestaron los organizadores en la red social X.

Medios locales informaron que Tarling, de 19 años, fue atropellado por un automóvil que ingresó a la carretera. No se dispuso de inmediato de más detalles.

El galés Tarling era especialista en contrarreloj de su equipo.

“Con el corazón roto, anunciamos el deceso de Finlay Tarling hoy en la Volta a Portugal”, indicó en X el NSN Cycling Team. “Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo pero, lo más importante, es que era un hijo, un hermano y un amigo de muchos. Lo echaremos mucho de menos”.

La octava etapa, prevista para el viernes, se iba a correr de Melgaço a Fafe en el norte de Portugal.

Deja tu comentario

Destacados del día

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

SIN DINERO, SIN DOCUMENTOS Y SIN SALIDA: así terminó en Ecuador el exoficial cubano Rogelio Bolufé

SIN DINERO, SIN DOCUMENTOS Y SIN SALIDA: así terminó en Ecuador el exoficial cubano Rogelio Bolufé

Raúl Castro reaparece en público a los 95 años tras semanas de ausencia

Raúl Castro reaparece en público a los 95 años tras semanas de ausencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter