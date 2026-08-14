Muere ciclista británico de 19 años tras percance en la Volta a Portugal

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La octava etapa del viernes fue detenida tras el accidente, “como señal de respeto y luto”, añadieron los organizadores.

“En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos”, manifestaron los organizadores en la red social X.

Medios locales informaron que Tarling, de 19 años, fue atropellado por un automóvil que ingresó a la carretera. No se dispuso de inmediato de más detalles.

El galés Tarling era especialista en contrarreloj de su equipo.

“Con el corazón roto, anunciamos el deceso de Finlay Tarling hoy en la Volta a Portugal”, indicó en X el NSN Cycling Team. “Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo pero, lo más importante, es que era un hijo, un hermano y un amigo de muchos. Lo echaremos mucho de menos”.

La octava etapa, prevista para el viernes, se iba a correr de Melgaço a Fafe en el norte de Portugal.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP