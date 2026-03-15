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Muere candidato presidencial de Perú en accidente de tránsito en los Andes

LIMA (AP) — Un candidato presidencial peruano falleció el domingo tras un accidente de tránsito en una remota carretera de los Andes cuando se dirigía a un acto político, a menos de un mes de las elecciones generales de Perú donde se elegirán a un presidente, 130 diputados y 60 senadores del país sudamericano.

Napoléón Becerra, de 61 años, candidato por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú falleció luego que el vehículo en que se trasladaba se despistó en una carretera llamada Los Libertadores, en una zona desolada de los Andes ubicada en el distrito rural de Pilpichaca, región Huancavelica, informó la policía.

El alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní, por cuya jurisdicción pasa la carretera, llevó a la policía local en su propio auto hasta el lugar del accidente porque los agentes no cuentan con vehículo policial y la autoridad detalló posteriormente por teléfono a The Associated Press que el vehículo en que se trasladaba el candidato presidencial quedó de costado en una cuneta al lado de la carretera. Otros tres acompañantes del candidato resultaron heridos.

Huamaní señaló que en esa zona no hay forma de auxilio vital a los accidentados ya que el puesto de salud local no tiene una ambulancia para pacientes críticos y la policía local no tiene patrullero.

“Ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio del Interior se preocupan de esta carencia, espero que el infortunado accidente del candidato presidencial permita que el gobierno se preocupe”, dijo.

El alcalde añadió que en la zona hay un anillo vial clave que conecta a las regiones de Ayacucho, Huancavelica e Ica con automóviles, buses y camiones que van desde los Andes a la costa del Pacífico.

“Cada dos días hay un accidente, pero como estamos lejos de la capital no hay apoyo pese a los pedidos que hemos realizado”, subrayó.

El cuerpo del candidato presidencial y los heridos fueron trasladados a Huamanga, capital de la región Ayacucho, indicó el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú.

Becerra es uno de los 36 candidatos presidenciales que postulan en las elecciones del 12 de abril. Según una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos realizada entre el 6 y 11 de marzo a 1.207 entrevistados, Napoleón Becerra tenía 0.4% de intención de voto.

FUENTE: AP

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