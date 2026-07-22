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Muere alcalde tras ser tiroteado en sus oficinas en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un alcalde de una localidad del estado de Morelos, en el centro de México, murió el miércoles tras ser tiroteado en sus oficinas en un nuevo caso de violencia política en el país.

La Fiscalía de Morelos confirmó el asesinato del alcalde del municipio Temoac, Valentín Lavín Romero, y abrió una averiguación sobre el hecho, señaló en un comunicado.

Según medios locales, Lavín Romero fue baleado por dos hombres en la sede de la alcaldía de Temoac, que está a unos 136 kilómetros (84 millas) al sur de la capital mexicana, quienes huyeron en una motocicleta.

Tras el incidente, el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, dijo en un video, difundido en la cuenta de la fiscalía estatal en Facebook, que se activó un operativo en Temoac y los municipios aledaños para apresar a los responsables.

La muerte del político ocurre casi seis semanas después del asesinato de Joel Bravo Martínez, alcalde del municipio San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca.

En enero, Lavín Romero sobrevivió a un ataque armado cuando viajaba con su esposa por una carretera del centro del país. Cuatro meses antes, el político se vio envuelto en un escándalo luego de la detención de su suegra Andrea Angelina “N”, extesorera de Temoac, por presuntos vínculos con el grupo delictivo local “Los Aparicio”.

Hace dos meses, las autoridades mexicanas apresaron en Morelos al alcalde del municipio de Atlatlahucan, Agustín “N”, y al expresidente municipal de Yecapixtla, Irving “N”, por supuestos hechos de corrupción. En la operación fueron detenidos un tesorero municipal, un empresario y una excandidata a alcalde.

En México, los políticos locales frecuentemente son víctimas de la violencia política y del crimen organizado. En noviembre de 2025 el país fue sacudido por el asesinato a tiros del popular político Carlos Manzo, alcalde del municipio Uruapan, en el estado occidental de Michoacán.

En los últimos dos años han sido asesinados diez alcaldes, tres de ellos en el estado sureño de Guerrero, uno de los más violentos de México.

FUENTE: AP

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