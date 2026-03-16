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Muere afgano que colaboró con EEUU en Afganistán tras quedar bajo custodia del ICE

HOUSTON, Texas, EE.UU. (AP) — Un inmigrante afgano cuya familia dijo que había trabajado con fuerzas de Estados Unidos en su país de origen murió en un hospital de Texas tras haber sido detenido por autoridades migratorias, según funcionarios.

Un agente federal lleva una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (Foto AP/Yuki Iwamura, Archivo)
Un agente federal lleva una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (Foto AP/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, murió en el Hospital Parkland de Dallas el sábado, un día después de haber sido quedado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La causa de la muerte aún está pendiente. Pero la familia de Paktyawal dijo que no estaba enfermo.

La familia manifestó en un comunicado: “Aún no podemos entender cómo ocurrió esto. Tenía apenas 41 años y era un hombre fuerte y saludable. Sus hijos siguen preguntando cuándo volverá a casa su padre”.

En un comunicado, el ICE indicó que Paktyawal fue arrestado el 16 de septiembre por cometer fraude contra SNAP, el principal programa de ayuda alimentaria del gobierno. La agencia señaló que también fue arrestado por robo el 1 de noviembre.

Según el ICE, Paktyawal fue arrestado durante un operativo selectivo y, al momento de su detención y procesamiento el viernes, él no reportó ningún antecedente médico.

De acuerdo con el ICE, Paktyawal comenzó a quejarse de falta de aire y dolor en el pecho la noche del viernes mientras estaba en una sala de retención para procesamiento en una oficina local del ICE en Dallas. Fue trasladado al Hospital Parkland de Dallas, donde recibió tratamiento y permaneció internado durante la noche.

El sábado, Paktyawal estaba desayunando cuando el personal notó que su lengua se había hinchado. El personal médico realizó múltiples maniobras para salvarle la vida, pero murió a las 9:10 de la mañana del sábado, según el ICE.

“Su fallecimiento está actualmente bajo investigación activa”, indicó la agencia.

Paktyawal trabajó junto a las fuerzas especiales militares estadounidenses en Afganistán y llegó al país como refugiado tras la retirada de Estados Unidos en agosto de 2021, según #AfghanEvac, un grupo con sede en San Diego que ayuda a reasentar a afganos que asistieron a Estados Unidos durante la guerra de dos décadas en Afganistán.

Según #AfghanEvac, Paktyawal estuvo viviendo en Richardson, un suburbio de Dallas, con su familia mientras su caso de asilo seguía pendiente. Estaba casado y tenía seis hijos.

La cifra de muertes de personas bajo custodia del ICE se ha disparado durante el segundo mandato de Trump.

La agencia reportó 14 decesos bajo custodia desde el año fiscal que inició el 1 de octubre hasta el 6 de enero, un ritmo que apunta a superar el conteo previo de 24 en 12 meses. El ICE reportó 12 fallecimientos bajo custodia en el año fiscal 2024 y 12 en los tres años anteriores combinados.

El ICE ha incrementado el número de personas en sus centros de detención a más de 70.000, frente a unas 40.000 al inicio del segundo mandato de Trump. Planea gastar 38.300 millones de dólares para aumentar la capacidad a 92.600 camas para finales de noviembre, incluidos almacenes reconvertidos que alojan hasta 10.000 personas cada uno

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Los periodistas de The Associated Press Elliot Spagat en San Diego y Jamie Stengle en Dallas contribuyeron a este informe.

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Juan A. Lozano está en X como @juanlozano70

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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