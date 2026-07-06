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Muere abatido policía que acudió a reporte de disparos en Ohio

Un sargento de policía que respondió a una llamada al 911 sobre un allanamiento y disparos en una vivienda de Ohio murió tras recibir un tiro, y el sospechoso y otras dos personas también fallecieron, informaron las autoridades.

Otros cuatro agentes y un perro policía resultaron heridos en el tiroteo ocurrido la noche del domingo en Rittman, a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Cleveland, indicaron las autoridades.

“Al llegar al lugar, los agentes quedaron bajo fuego inmediato”, declararon en un comunicado conjunto el jefe de policía de Rittman, Robert Shows, y los jefes policiales de los condados de Wayne y Medina.

El sargento Scott Ries, veterano con 10 años en el Departamento de Policía de Rittman, murió, según el comunicado.

Tres de los agentes heridos pertenecían a la policía del condado de Medina y el cuarto a la policía de Hinckley. Dos policías fueron trasladados a un hospital y se encontraban en condición estable. Los demás fueron atendidos en el lugar.

El perro estaba en estado grave.

No se dieron a conocer los nombres del sospechoso ni de las otras personas que murieron, ni las circunstancias de sus fallecimientos. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos publicó en internet que la expareja del sospechoso y el hijo de ella murieron.

Antes de incorporarse al departamento, Ries, de 54 años, trabajó para las agencias policiales de Wayne y Sugar Grove.

En honor a Ries, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, ordenó el lunes que las banderas de Estados Unidos y del estado ondearan a media asta en todos los edificios y terrenos públicos de todo el condado Wayne, en el Capitolio estatal de Ohio y en otros dos edificios estatales. Las banderas permanecerán a media asta hasta el atardecer del día del funeral de Ries.

“Pedimos a todos los habitantes de Ohio que mantengan en sus pensamientos y oraciones a la familia, los amigos y los compañeros agentes de nuestro héroe caído mientras afrontan esta pérdida inimaginable”, publicó en internet la Orden Fraternal de Policía de Ohio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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