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“Mr. Nobody contra Putin” gana el Oscar al mejor documental

LOS ÁNGELES (AP) — “Mr. Nobody contra Putin” ganó el Oscar al mejor largometraje documental.

De izquierda a derecha, Radovan Sibrt, Alzbeta Karaskova, David Borenstein, Pavel Talankin y Helle Faber, tras recibir el Oscar al mejor largometraje documental por Mr. Nobody contra Putin, posan en la sala de prensa, el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)
De izquierda a derecha, Radovan Sibrt, Alzbeta Karaskova, David Borenstein, Pavel Talankin y Helle Faber, tras recibir el Oscar al mejor largometraje documental por "Mr. Nobody contra Putin", posan en la sala de prensa, el domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP) AP

La figura central de la película y codirector, Pavel Talankin, es profesor y director de actividades en una escuela de una pequeña ciudad de Rusia, que capta el programa de propaganda y patriotismo de Vladímir Putin dirigido a la juventud del país tras la invasión a Ucrania.

Talankin sacó de contrabando del país el material que filmó y colaboró en el documental con el director estadounidense David Borenstein.

La guerra en Ucrania ha tenido un peso enorme en las categorías documentales de los Oscar desde que comenzó. El documental de The Associated Press “20 Days in Mariupol” ganó el premio al mejor largometraje documental en 2024. El año pasado, “Porcelain War”, sobre artistas en el conflicto, fue nominada. Y los nominados de este año a mejor cortometraje documental incluyeron “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”, sobre un periodista estadounidense que murió en las primeras semanas de la guerra.

“Mr. Nobody contra Putin” tiene un tono más ligero que los demás y, por momentos, resulta casi cómica, y Talankin se parece a ratos a su colega ganador del Oscar, Michael Moore.

La película ganó en su categoría el Premio de la Academia Británica de Cine (BAFTA) durante la recta previa a los Oscar. Pero la victoria aun así fue, en cierta medida, una sorpresa frente a “The Perfect Neighbor” —la película de Netflix de la directora Geeta Gandbhir construida casi por completo a partir de grabaciones de cámaras corporales de la policía—, que la mayoría de los pronosticadores de los medios señalaban como ganadora. Otros premios importantes de antesala, incluidos los galardones documentales del Sindicato de Directores y del Sindicato de Productores, fueron para películas que ni siquiera estaban nominadas al Oscar, lo que añadió incertidumbre a una categoría que cada año es difícil de predecir.

Los otros documentales que competían eran “The Alabama Solution”, “Cutting Through Rocks” y “Come See Me in the Good Light”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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