Mookie Betts pega 2 jonrones y Dodgers conectan 4 en la 8va en triunfo 8-2 ante Gigantes

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Max Muncy y Kyle Tucker conectaron jonrones consecutivos en la octava. Betts y Max Muncy añadieron vuelacercas solitarios con dos outs en una entrada de cinco carreras, mientras los campeones del Oeste de la Liga Nacional se impusieron en el primer juego de una serie entre viejos rivales.

Tyler Glasnow (5-1) permitió dos carreras y tres imparables en seis entradas, con un máximo de temporada de 10 ponches.

La lluvia de jonrones ocurrió en el 20mo aniversario del juego de cuatro-más-uno de los Dodgers. Jeff Kent, J.D. Drew, Russell Martin y Marlon Anderson conectaron cuatro jonrones consecutivos en la parte baja de la novena entrada, la cuarta vez en la historia de las Grandes Ligas que se lograba esa hazaña.

El relevista de los Gigantes Philip Abner permitió las cinco carreras en la octava, que comenzó con los Dodgers arriba 3-2. Se convirtió en el segundo relevista en la historia de San Francisco en permitir cuatro jonrones en una misma entrada.

Los Gigantes (64-90) perdieron su juego número 90, su mayor cantidad desde 2017, cuando cayeron 98 veces.

El boricua Edwin Díaz ponchó a dos en una novena entrada sin carreras en su regreso desde la lista de lesionados.

El abridor de los Gigantes Cesar Perdomo permitió dos carreras y seis hits en 4 2/3 entradas, con un ponche. Jason Foley (3-2) cargó con la derrota como relevista. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP