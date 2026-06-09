americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Montgomery pega jonrón de 2 carreras en su debut y Medias Blancas vencen 6-5 a Bravos

CHICAGO (AP) — Braden Montgomery conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada, en su vibrante debut en las Grandes Ligas, para impulsar a los Medias Blancas de Chicago a una victoria la noche del martes 6-5 sobre los Bravos de Atlanta.

Braden Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, observa su jonrón de dos carreras para dejar en el terreno a los Bravos de Atlanta en la décima entrada de un partido de béisbol, el martes 9 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty)
Braden Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, observa su jonrón de dos carreras para dejar en el terreno a los Bravos de Atlanta en la décima entrada de un partido de béisbol, el martes 9 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty) AP

El cubano Miguel Vargas disparó un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada para iniciar la remontada de Chicago tras estar abajo 4-0 ante los Bravos, que tienen el mejor récord de las mayores con 45-22. Montgomery acercó a su equipo 4-3 con un sencillo impulsor en la cuarta, y Jacob Gonzalez empató el juego con un sencillo productor en la séptima.

Los Medias Blancas, segundos en la división (35-31), se colocaron a medio juego de Cleveland, que atraviesa dificultades, en la cima de la Central de la Liga Americana.

Matt Olson conectó dos jonrones en las primeras tres entradas por Atlanta, aportando tres carreras. El hondureño Mauricio Dubón puso arriba a los Bravos 5-4 en la parte alta de la décima con un sencillo impulsor.

Con dos outs en la parte baja, Montgomery hizo contacto con un cambio de velocidad en cuenta de 0-1 del cerrador cubano Raisel Iglesias (0-1) y envió la pelota a 343 pies, por encima de la barda del jardín izquierdo, para desatar la euforia del público en Rate Field.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter