americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Montgomery logra 4 impulsadas en triunfo deMedias Blancas 9-1 ante Atléticos

CHICAGO (AP) — Sam Antonacci y Braden Montgomery conectaron jonrones en una primera entrada de seis carreras y los Medias Blancas ampliaron a nueve la racha de derrotas de los Atléticos con una victoria de 9-1 el domingo, que dejó a Chicago en la cima de la Central de la Liga Americana al entrar en el receso del Juego de Estrellas.

Braden Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, celebra con sus compañeros de equipo tras conectar un jonrón de tres carreras durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, en Chicago, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
Braden Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, celebra con sus compañeros de equipo tras conectar un jonrón de tres carreras durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, en Chicago, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Los A’s, en su peor racha desde que perdieron nueve seguidos del 27 de mayo al 4 de junio del año pasado, han perdido 13 de 14 y 17 de 20, y cayeron a 41-55.

Antonacci se voló la barda en la parte baja de la entrada con el tercer lanzamiento de J.T. Ginn (7-6) para encender la primera entrada de mayor anotación de Chicago esta temporada. Kyle Teel pegó un sencillo de dos carreras y Montgomery conectó un jonrón de tres carreras para una ventaja de 6-1.

Jordan Hicks ponchó a los tres bateadores en la sexta, el dominicano Seranthony Domínguez lanzó una séptima perfecta y Tyler Schweitzer permitió dos hits en las dos últimas entradas.

Ginn permitió un máximo de su carrera de ocho carreras en 4 1/3 entradas, al admitir seis hits y otorgar tres bases por bolas, con siete ponches.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Diplomático del regimen cubano llama Pinocho a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Diplomático del regimen cubano llama "Pinocho" a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Fiscalía cubana pide 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en una moto acuática

Fiscalía cubana pide 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en una moto acuática

Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter