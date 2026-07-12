Montgomery logra 4 impulsadas en triunfo deMedias Blancas 9-1 ante Atléticos

CHICAGO (AP) — Sam Antonacci y Braden Montgomery conectaron jonrones en una primera entrada de seis carreras y los Medias Blancas ampliaron a nueve la racha de derrotas de los Atléticos con una victoria de 9-1 el domingo, que dejó a Chicago en la cima de la Central de la Liga Americana al entrar en el receso del Juego de Estrellas.