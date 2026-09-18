Montes pega jonrón de apertura en la 9na y Marineros vencen 5-4 a Rockies

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Los Marineros están a seis juegos de los Medias Blancas de Chicago por el tercer comodín de la Liga Americana, con ocho juegos por disputar.

J.P. Crawford conectó el 18.º jonrón de apertura de su carrera, el cubano mexicano Randy Arozarena sumó tres imparables y el dominicano Carlos Vargas (2-0) consiguió un out para Seattle (72-82).

El batazo de Montes, que cayó en el segundo nivel ante Jordan Romano (0-4), le dio a Seattle su segunda victoria consecutiva. Cole Carrigg abrió la parte baja de la novena con un sencillo, se robó la segunda base, pero fue sorprendido fuera de base por el mexicano Andrés Muñoz, quien ponchó a Mickey Moniak para apuntarse su 28.º salvamento.

Los Rockies (56-98) están cerca de convertirse en el primer equipo desde los Mets de 1965 en perder 100 o más juegos en cuatro temporadas consecutivas.

El abridor novato de los Rockies, Gabriel Hughes, lanzó 4 2/3 entradas y siguió sin ganar en 13 aperturas y 14 apariciones.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP