Montero y Tigres blanquean a Guardianes sin ponchar a nadie por 1ra vez en MLB desde 2014

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El lanzador de los Tigres de Detroit, Troy Melton, lanza contra los Reales de Kansas City durante la primera entrada de un partido de béisbol el jueves 23 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Los Tigres se convirtieron en el primer equipo en blanquear a un rival sin un ponche desde que Rick Porcello lo hizo contra los Atléticos el 1 de julio de 2014. La hazaña solo se ha logrado siete veces desde 2000.

Montero (9-7) otorgó una base por bolas en 6 1/3 entradas y mantuvo sin anotaciones a los Guardianes pese a no conseguir ningún ponche. Tyler Holton trabajó 1 2/3 entradas sólidas, y Kenley Jansen consiguió su 15º salvamento con una novena perfecta.

Dillon Dingler impulsó la primera carrera del juego con un rodado de out productor en la tercera entrada, antes de que el venezolano Eduardo Valencia sumara su quinto jonrón de la temporada con una pelota que se fue a las gradas del jardín izquierdo.

Spencer Torkelson completó la anotación con un sencillo impulsor de una carrera en la octava.

Parker Messick (9-7) lanzó 5 2/3 entradas por los Guardianes, permitiendo dos carreras y tres hits, además de ponchar a seis.

El de Cleveland Steven Kwan vio cortada su racha de embasarse, la mejor de su carrera, de 27 juegos, al terminar de 4-0.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP