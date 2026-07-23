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Monja detenida por el ICE cuando iba a misa en Texas dice que muchas personas están en su situación

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Una monja que fue puesta bajo custodia migratoria tras ser arrestada el mes pasado en Texas mientras iba a misa vistiendo su hábito pidió el jueves que las personas tengan la oportunidad de ser escuchadas antes de ser detenidas, señalando que alzaba la voz para ayudar a otros.

La hermana Leticia Letty Ugboaja en una conferencia de prensa realizada en el templo católico de Our Lady of Sorrows el martes 23 de julio de 2026, en McAllen, Texas. (AP Foto/Michael Gonzalez)
La hermana Leticia "Letty" Ugboaja en una conferencia de prensa realizada en el templo católico de Our Lady of Sorrows el martes 23 de julio de 2026, en McAllen, Texas. (AP Foto/Michael Gonzalez) AP

“Hay muchos otros en esta misma situación, personas a quienes se les ha otorgado algún tipo de protección bajo nuestras leyes, que han seguido cada regla que se les ha pedido y que, aun así, viven con incertidumbre”, afirmó en una conferencia de prensa la hermana Leticia Ugboaja, originaria de Nigeria.

Ugboaja fue liberada varias horas después de ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 28 de junio, mientras caminaba hacia la iglesia Our Lady of Sorrows en McAllen, a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.

En una publicación en redes sociales, funcionarios de la parroquia llamaron la atención sobre el arresto de Ugboaja, y finalmente miembros del Congreso intervinieron en favor de la monja.

Su abogado, Carlos García, indicó el jueves que, en 2019, un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo, pero también le concedió protección contra la expulsión porque era probable que enfrentara tortura en Nigeria. García señaló que Ugboaja ha cumplido con todo lo que se le ha exigido y tenía permiso para trabajar en Estados Unidos.

Cuando el ICE detuvo a Ugboaja en junio, no se le explicó plenamente por qué fue puesta bajo custodia, salvo que Estados Unidos planeaba trasladarla a un tercer país, dijo García.

Abogados y grupos de derechos humanos han criticado la política de expulsión a terceros países del gobierno de Trump, la cual ha enfrentado impugnaciones legales.

Hasta el jueves, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el ICE habían respondido a una solicitud de comentarios sobre el caso de Ugboaja, y tampoco respondieron a solicitudes de comentarios tras su detención en junio.

Ugboaja tiene programado un registro con el ICE para la próxima semana, señaló su abogado.

Ugboaja forma parte de las Hijas de María Madre de Misericordia y se ofreció como ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión en la iglesia Our Lady of Sorrows, según un portavoz de la Diócesis de Brownsville. Ugboaja también es enfermera titulada en South Texas Health System y anteriormente trabajó durante 10 años como asistente de enfermería certificada en Edinburg, añadió el portavoz.

La ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, realizada incluso en lugares sensibles como los templos, ha hecho que los líderes religiosos ajusten su respuesta hacia los feligreses que tienen demasiado miedo de asistir. Algunos han alentado la participación en línea, mientras que otros han ofrecido ayuda para hacer mandados, como comprar comestibles, a personas demasiado temerosas como para salir de sus casas.

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La periodista de The Associated Press Jamie Stengle contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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