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Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis

PARÍS (AP) — Gaël Monfils seguirá en el tenis como capitán del equipo de Francia de la Copa Davis, informó el sábado la federación nacional.

ARCHIVO — El francés Gael Monfils agradece al público tras caer ante el estadounidense Learner Tien durante la segunda ronda del torneo de tenis del Abierto de Estados Unidos, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger, Archivo)
ARCHIVO — El francés Gael Monfils agradece al público tras caer ante el estadounidense Learner Tien durante la segunda ronda del torneo de tenis del Abierto de Estados Unidos, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger, Archivo) AP

Monfils, de 40 años, se retiró el mes pasado como una de las personalidades más populares del deporte entre aficionados y jugadores. Se esperaba que pusiera fin a su carrera en el Masters de París esta semana hasta que se anunció que su matrimonio con la estrella ucraniana Elina Svitolina estaba llegando a su fin.

Disputó la final de la Copa Davis de 2014 y venció a Roger Federer para conseguir el único punto de Francia en una derrota 3-1 en casa ante Suiza.

Monfils manifestó en un comunicado: “Es un enorme orgullo convertirme en capitán del equipo. Esta camiseta azul significa muchísimo para mí”.

Francia iniciará su próxima campaña de la Copa Davis en febrero, con Monfils asistido por los exjugadores Gilles Simon y Richard Gasquet, indicó la federación.

Francia, campeona en diez ocasiones, ganó por última vez la Copa Davis en 2017.

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