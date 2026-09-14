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Momentos destacados de los Emmy: Un vestíbulo abarrotado y una actriz vestida de... Emmy

Los Premios Emmy están a punto de comenzar.

Meg Stalter, izquierda, y Paul W. Downs llegan a la 78.ª edición de los premios Emmy el lunes 14 de septiembre de 2026, en el Peacock Theater de Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Meg Stalter, izquierda, y Paul W. Downs llegan a la 78.ª edición de los premios Emmy el lunes 14 de septiembre de 2026, en el Peacock Theater de Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Mariska Hargitay, la veterana estrella de “Law & Order: Special Victims Unit” y ganadora de tres Emmy, presenta el programa en NBC y en streaming por Peacock, que ha desplegado para la ocasión una alfombra azul pavo real, un guiño al 100.º aniversario de la cadena.

Caos previo al show

En la hora previa a que se abra el show, el vestíbulo del Teatro Peacock está tan atestado como una autopista de Los Ángeles.

Mujeres con vestidos de largas colas intentan protegerlas de un zapato fuera de lugar mientras los invitados se rozan los codos y se tocan la espalda al tratar de cruzar el vestíbulo. Es momento de prepararse para el espectáculo de tres horas que viene, lo que significa comprar vasos de palomitas de maíz a 9 dólares, hot dogs a 8 dólares y cervezas y cocteles a 23 dólares para llevar a los asientos. No parece que los nachos sean un artículo popular, demasiado desordenados para quienes llevan esmoquin y vestidos de gala.

Una persona vestida apropiadamente

Meg Stalter, nominada a mejor actriz de reparto por “Hacks”, iba vestida como una estatuilla del Emmy, con alas incluidas y una capa de maquillaje dorado. Incluso sostenía una esfera como la del trofeo real.

Era la primera vez que Stalter asistía a los Emmy como nominada. Obtuvo su primera nominación de su carrera como actriz de reparto en una serie de comedia por interpretar a Kayla Schaeffer en la quinta y última temporada de “Hacks”.

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La reportera de The Associated Press Beth Harris contribuyó a este despacho. ___ Para más cobertura de los Premios Emmy de este año, visite: https://apnews.com/hub/emmy-awards

FUENTE: AP

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