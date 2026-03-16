Momentos clave de los Oscar: Paul Thomas Anderson y Amy Madigan, canciones y adioses tristes

Miles Caton, en el extremo izquierdo, interpreta "I Lied to You" de "Sinners" junto a Jayme Lawson, Li Jun Li y Wunmi Mosaku durante los Oscar, el domingo 15 de marzo de 2026, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Fue un torbellino de 3 horas y 40 minutos de cine y celebración, en el que Michael B. Jordan ganó el premio a mejor actor por “Sinners” y Jessie Buckley se llevó el de actriz por “Hamnet”, lo que la convirtió en la primera intérprete irlandesa en ganar en esa categoría.

Hubo electricidad cuando Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer y la primera persona negra en ganar el premio de cinematografía por “Sinners”. Pidió a todas las mujeres en el Teatro Dolby que se pusieran de pie, porque momentos como este no ocurren sin mujeres “que se levantan por ti y abogan por ti”.

Paul Thomas Anderson, uno de los directores más respetados de su generación, por fin ganó un Oscar. Luego ganó otro. Luego ganó el de mejor película.

Primero ganó el de mejor guion adaptado por “One Battle After Another” y después fue coronado como mejor director. “Hacen que un tipo trabaje duro para esto”, comentó mirando a una de sus estatuillas. Anderson volvió al escenario para el último premio de la noche, el de mejor película.

Anderson había sido nominado 14 veces anteriormente, incluidas cinco veces por guiones y tres veces a mejor director. Sus películas incluyen “Boogie Nights” ("Boogie Nights: Juegos de placer"), “There Will Be Blood” ("Petróleo sangriento") y “Magnolia”.

“Escribí esta película para mis hijos, para pedir perdón por el desastre doméstico que dejamos en este mundo que les estamos entregando”, manifestó Anderson en el escenario tras ganar por su guion. “Pero también con el aliento de que ellos serán la generación que, con suerte, nos devuelva algo de sentido común y decencia”.

Incluso Cassandra Kulukundis, quien fue directora de casting en películas anteriores de Anderson, esperaba que él mismo ganara un premio cuando ella se llevó el primer Oscar de esta nueva categoría competitiva por “One Battle After Another”.

La directora de casting se le adelantó por apenas unos minutos.

Otra larga espera para llevarse una estatuilla

Amy Madigan, la primera ganadora de la noche, tuvo que esperar mucho tiempo para celebrar un Oscar. La brecha entre su primera nominación y su primera victoria fue de 40 años, lo que le dio el récord de espera más larga para una mejor actriz de reparto.

La primera nominación al Oscar de Madigan fue por “Twice in a Lifetime” ("Dos veces en la vida") de 1985, y perdió ante Anjelica Huston. Ganó el domingo por interpretar a una tía excéntrica, irreconocible y absolutamente hipnótica en “Weapons” (“La hora de la desaparición”), un thriller sobrenatural sobre niños desaparecidos. Madigan ya había sumado victorias en los Critics Choice y los Premios del Sindicato de Actores.

El maquillaje corrido y cargado de la tía Gladys, su peinado extraño y sus grandes gafas se convirtieron en un meme popular en internet e incluso fueron aprovechados por el presentador de los Oscar, Conan O’Brien, en su sketch de apertura: se veía como Gladys mientras corría perseguido por niños.

Al escuchar su nombre, Madigan se desplomó en los brazos de su esposo, el actor Ed Harris. En el escenario, agradeció al guionista y director Zach Cregger por darle en “Weapons” un papel que podía “agarrar por el cuello”. Al final agradeció a “mi amado Ed” y añadió: “Nada de esto significaría nada si él no estuviera a mi lado”.

Un conmovedor adiós para los Reiner

El escenario se llenó de estrellas para despedirse de Rob Reiner, encabezado por un viejo amigo y colega, Billy Crystal.

Crystal inició la sección in memoriam al contar que conoció a Reiner cuando fue elegido para interpretar al mejor amigo del personaje de Reiner en la serie “All in the Family” en 1975.

Las películas de Reiner incluyeron “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me” ("Cuenta conmigo"), “When Harry Met Sally...” ("Cuando Harry encontró a Sally..."), “Misery” ("Miseria"), “A Few Good Men” ("Cuestión de honor") y “The Princess Bride” ("El pirata y la princesa").

“Las películas de mi amigo Rob durarán toda la vida porque trataban de lo que nos hace reír y llorar y de lo que aspiramos a ser: mucho mejores a sus ojos, mucho más amables, mucho más graciosos y mucho más humanos”, dijo Crystal.

Reiner fue asesinado junto con su esposa, Michele Singer Reiner, en diciembre. Su hijo, Nick Reiner, ha sido acusado de dos cargos de asesinato.

Tras el discurso de Crystal, se reveló un escenario lleno de astros que brillaron en las películas de Reiner, entre ellas Meg Ryan, Christopher Guest, Michael McKean, Kathy Bates, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Jerry O’Connell, Annette Bening, Mandy Patinkin, Fred Savage y Cary Elwes.

Un vaquero intelectual

La sección in memoriam destacó después a quienes fallecieron durante 2025, como Catherine O’Hara, Diane Keaton, Gene Hackman, Robert Duvall, Brigitte Bardot, Michael Madsen, Terence Stamp, Diane Ladd, Sally Kirkland, Tom Stoppard, Malcolm-Jamal Warner y Val Kilmer.

Luego Barbra Streisand subió para rendir homenaje a su coprotagonista en “The Way We Were” ("Nuestros años felices"), Robert Redford.

“Era reflexivo y audaz. Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino, y ganó el premio de la Academia a mejor director, y ahora lo extraño más que nunca, aunque le encantaba burlarse de mí”, dijo Streisand.

Después cantó un fragmento de “The Way We Were”, que interpretó por última vez durante la ceremonia de 2013, cuando la cantó como homenaje al fallecido compositor Marvin Hamlisch.

Dos actuaciones de canciones deslumbrantes

Los Oscar tuvieron solo dos números musicales, pero fueron dignos de un Grammy.

El cantante y actor Miles Caton y el compositor Raphael Saadiq interpretaron la canción profundamente bluesera y sinuosa “I Lied to You” de “Sinners”, acompañados por un ensamble que incluyó a Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, en un tributo al estilo visual y musical de la película.

La cámara se deslizó entre y alrededor de cuerpos retorciéndose en una actuación bulliciosa y cinematográfica.

Más tarde, “KPop Demon Hunters” celebró su victoria como mejor largometraje animado al abrir su interpretación de “Golden” con una fusión de instrumentistas tradicionales coreanos y danza, con bailarines vestidos de dorado que ondeaban banderas de tela dorada. Luego Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces cantadas detrás de HUNTR/X en la película, se lucieron con “Golden” mientras miembros del público agitaban barras de luz.

“Golden” ganó el Oscar a mejor canción original, el primero para el K-pop.

La parte más genial fue ver a bailarines de cada canción aparecer en la otra, una especie de comunicación entre el Delta blues y el pop asiático.

"Bridesmaids" nos traen un ramo

Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Rose Byrne, Kristen Wiig y Ellie Kemper celebraron, 15 años después de que “Bridesmaids” ("Damas en Guerra") llegara a los cines, que su sentido del humor no ha envejecido.

“Ahora, no somos buenas con los números, pero calculamos detrás del escenario que eso significa que filmamos esta película en 1883”, bromeó Wiig.

El grupo de actrices, que presentó mejor música original y mejor sonido, se divirtió a costa de Stellan Skarsgård, Leonardo DiCaprio y Jacobi Jupe, de “Hamnet”.

Fingieron leer mensajes del público, incluido uno de DiCaprio que acusaba a Byrne de mirarlo fijamente. “Te he estado mirando fijamente”, respondió Byrne. “Pensé que eras otra persona”.

Rudolph se apoyó en su personaje de despistada cuando se preguntó: “Hoy más temprano, cuando estaba contando mi dinero, me pregunté: ‘¿Qué es el sonido?’”.

También hubo una mini reunión de “Avengers”, cuando Chris Evans y Robert Downey Jr. presentaron mejor guion adaptado. Y una reunión de “Moulin Rouge!” con Nicole Kidman y Ewan McGregor. Otra reunión familiar de los Pullman cuando ocurrió cuando Bill se unió a su hijo, Jack.

La segunda es la vencida, Conan

Conan O’Brien dio en el clavo con casi todo el domingo: mordaz, juguetón, emotivo y bobo.

El presentador, por segunda vez, predijo que sería el último maestro de ceremonias humano de los Oscar. “El año que viene será un (robot) Waymo con esmoquin”, bromeó.

También lanzó una pulla a Timothée Chalamet, quien se metió en problemas cuando pareció llamar al ballet y a la ópera formas de arte moribundas. “Solo están molestos porque dejaste fuera al jazz”, soltó O’Brien.

Recurrió a un chiste sobre Jeffrey Epstein al señalar que era la primera vez desde 2012 que no había actores británicos nominados. “Un portavoz británico dijo: ‘Sí, bueno, al menos nosotros arrestamos a nuestros pedófilos’”.

Pero también se puso poético y dulce al señalar que 31 países de seis continentes estuvieron representados en los Oscar.

“Cada película que saludamos es producto de miles de personas que hablan distintos idiomas, trabajando duro para crear algo bello. Rendimos homenaje esta noche no solo al cine, sino a los ideales del arte global, la colaboración, la paciencia, la resiliencia y esa cualidad hoy más rara que todas: el optimismo”, señaló.

Por supuesto, a veces sus ocurrencias no funcionaron, como cuando usó un soplador de hojas en el escenario y un gag sobre memes con Leonardo DiCaprio.

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FUENTE: AP