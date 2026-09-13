Modi advierte que las tensiones geopolíticas y shocks en cadenas amenazan la estabilidad global

El primer ministro indio, Narendra Modi, asiste a una sesión de la cumbre BRICS en su formato ampliado Plus Outreach en Nueva Delhi, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) AP

Al dirigirse a la cumbre de los BRICS de las principales naciones en desarrollo en su segundo día en Nueva Delhi, Modi también alertó que la “tecnología y los minerales críticos convertidos en arma” podrían obstaculizar el desarrollo mundial y la prosperidad compartida.

Fundado en 2006 por Brasil, Rusia, India y China, el grupo BRICS se ha ampliado a 11 miembros que representan aproximadamente a la mitad de la población mundial y una parte significativa de la producción económica global. Ha buscado una mayor representación de los países en desarrollo en las instituciones mundiales y ha promovido alternativas a los sistemas financieros dominados por Occidente.

“El número de conflictos y tensiones en el mundo aumenta continuamente, y esto está teniendo un impacto cada vez más negativo y de mayor alcance en la vida de la gente común”, afirmó Modi junto a los líderes del bloque, como el presidente chino, Xi Jinping; el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

“Las pandemias, los desastres climáticos y las interrupciones en las cadenas de suministro han demostrado que, en el mundo interconectado de hoy, ninguna crisis permanece confinada a una sola región”, señaló Modi, al anunciar que el bloque acordó establecer un sistema integrado de alerta temprana para enfermedades infecciosas, con el objetivo de reforzar la preparación y la respuesta ante futuros brotes.

En una declaración conjunta el sábado, el grupo expresó preocupación por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y Sudán y pidió que las disputas se resuelvan mediante el diálogo y la diplomacia.

El bloque reiteró su apoyo a un orden mundial multipolar y a reformas de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, así como de instituciones financieras globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Los líderes se opusieron a las sanciones unilaterales y a las medidas económicas coercitivas, y criticaron las sanciones no autorizadas por la ONU. También cuestionaron el aumento de los aranceles y de las barreras no arancelarias, al afirmar que socavan el comercio mundial y las cadenas de suministro.

El bloque respaldó un mayor uso de las monedas locales en el comercio y sistemas de pago transfronterizos más sólidos, al tiempo que pidió cooperación en seguridad alimentaria, energía, infraestructura digital, inteligencia artificial y acción climática.

La declaración fue un avance significativo, ya que forjar un consenso entre Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos —que mantienen posturas contrapuestas sobre cuestiones regionales y geopolíticas clave— planteó un complejo desafío diplomático en medio de conflictos en curso y tensiones elevadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP