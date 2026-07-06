MLB reduce de 7 a 5 juegos la suspensión del lanzador de los Nacionales Cade Cavalli

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Cavalli ponchó mirando al bateador venezolano de Medias Rojas, Willson Contreras, en la cuarta entrada de una victoria de los Nacionales por 8-1.

Cavalli le gritó a Contreras, quien arrojó su casco y se dirigió hacia el montículo. Después de que continuaron gritándose el uno al otro, ambas bancas se vaciaron.

El derecho comenzó a cumplir la suspensión el lunes, cuando los Nacionales abrieron una serie de tres juegos contra los Astros de Houston.

Salvo que haya aplazamientos, Cavalli sería elegible para regresar el domingo contra los Yankees de Nueva York en el último juego de Washington antes del receso del Juego de Estrellas.

Mientras que Contreras fue expulsado, Cavalli permaneció en el juego y ponchó a 13 en siete entradas, permitiendo una carrera. Cavalli tiene marca de 5-4 con efectividad de 3,88 en 19 aperturas esta temporada.

Contreras también fue suspendido siete juegos, mientras que el lanzador de Washington, Miles Mikolas (cinco juegos), y el jardinero de Boston, Nate Eaton (tres juegos). también fueron sancionados la semana pasada. Los tres están apelando sus castigos.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP