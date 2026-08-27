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MLB propone limitar fichajes de agentes libres a unas semanas en diciembre y desde febrero

NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas propusieron limitar las contrataciones de agentes libres a varias semanas en diciembre y luego a partir de febrero en cada temporada baja, junto con una prohibición de traspasos durante el intervalo entre ambos periodos.

El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred asiste al encuentro de los Bravos de Atlanta ante los Cerveceros de Milwaukee en el Clásico de Ligas Menores el domingo 23 de agosto del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred asiste al encuentro de los Bravos de Atlanta ante los Cerveceros de Milwaukee en el Clásico de Ligas Menores el domingo 23 de agosto del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El plan busca generar una mayor oleada de movimientos en la temporada baja, similar a las que se ven en la NFL y la NBA.

La propuesta presentada a la asociación de jugadores el jueves está supeditado a la adopción del sistema de tope salarial que la MLB propuso en mayo, el cual el sindicato ha prometido no aceptar nunca.

La MLB también propuso reducir el máximo de opciones a las ligas menores durante la temporada de cinco a cuatro y adoptar un sistema de plantillas semanales.

A los equipos se les permitiría contar con 14 lanzadores, frente a los 13 actuales, cuando esté vigente el límite de 26 jugadores en el roster desde el inicio de la temporada hasta el 31 de agosto.

El sindicato no respondió de inmediato de manera pública a la nueva propuesta.

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