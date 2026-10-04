MLB deja el techo abierto para el Juego 2 entre Cerveceros y Padres tras incidente de Ty France

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Jackson Merrill, de los Padres de San Diego, se encuentra en el jardín central durante la quinta entrada del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga nacional frente a los Cerveceros de Milweukee, el domingo 4 de octubre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Las Grandes Ligas de Béisbol mantuvieron el techo abierto para el segundo encuentro para la soleada tarde domingo en la que se espera que el clima sea de 20 grados Celsius, un día después de que una pelota bateada por Ty France, de San Diego, golpeara el techo.

En la novena entrada de la victoria 3-2 de los Cerveceros, France conectó un batazo que parecía que podría irse por encima de la barda del jardín izquierdo hasta que golpeó un cable en el techo del estadio y luego cayó en el guante del jardinero izquierdo de los Cerveceros, el venezolano Jackson Chourio, sobre la pista de advertencia, para retirar al bateador.

“Once años aquí, nunca había tenido una pelota con rebote”, afirmó Pat Murphy, mánager de Milwaukee, quien se unió al cuerpo técnico de los Cerveceros como coach de banca en 2016. “Ni siquiera he visto que alguien le pegue, como en práctica de bateo, a algo así. Bastante increíble”.

El techo ya había influido en un juego de postemporada de los Cerveceros antes de la llegada de Murphy a Milwaukee. El infielder Craig Counsell atrapó un elevado alto de Jayson Werth, de Filadelfia, que golpeó el techo durante la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2008.

France tuvo una dosis de revancha en el ambiente a cielo abierto el domingo, cuando conectó un sencillo impulsor con dos outs en la primera entrada.

Los Cerveceros llegaron al domingo con marca de 30-13 con el techo abierto y de 25-13 cuando está cerrado.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP