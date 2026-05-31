Misiorowski poncha a 8 en 7 innings y Cerveceros vencen 2-0 a Astros

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El abridor de los Cerveceros de Milwaukee Jacob Misiorowski lanza en la primera entrada ante los Astros de Houston el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Jake Bauers aportó la ofensiva con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada para ayudar a los Cerveceros a conseguir su quinta victoria en seis juegos.

Misiorowski (6-2) permitió tres hits sin otorgar bases por bolas para mejorar a 5-0 este mes. El derecho realizó 39 lanzamientos por encima de las 100 mph, incluidos los 14 de la primera entrada.

La actuación llegó después de que lanzó 57 pitcheos de al menos 100 mph —la mayor cantidad de cualquier jugador en un partido desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008—, mientras conseguía 12 ponches para igualar su máximo de carrera el lunes en una victoria por 5-1 ante los Cardenales.

Tuvo 57 ponches en mayo, un récord de la franquicia para cualquier lanzador en un mes calendario. Permitió apenas una carrera limpia este mes para una efectividad de 0,23 y limitó a los rivales a un promedio de .109.

Tatsuya Imai (2-3) de Houston, quien fue el abridor en un juego sin hits combinado en su salida anterior, permitió tres hits y dos carreras con cinco ponches en seis entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP