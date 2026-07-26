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Misiorowski logra hitos y los Cerveceros desatan su bateo en triunfo 11-2 ante Rockies

MILWAUKEE (AP) — Jacob Misiorowski ponchó a 12 de los primeros 13 bateadores que enfrentó —incluidos cada uno de los primeros siete— y permitió apenas un hit en cinco entradas, y los Cerveceros de Milwaukee aplastaron el domingo por 11-2 a los Rockies de Colorado.

Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona tras ponchar a Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, durante la tercera entrada de un partido de béisbol el domingo 26 de julio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, reacciona tras ponchar a Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, durante la tercera entrada de un partido de béisbol el domingo 26 de julio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Misiorowski (11-4) estableció un récord de la franquicia de los Cerveceros por ponches consecutivos para iniciar un juego. Sesenta y seis de sus 83 lanzamientos superaron las 100 mph, ya que Misiorowski rompió su propio récord de las Grandes Ligas de más lanzamientos de 100 mph en un juego desde que comenzó el rastreo de pitcheos en 2008.

Misiorowski elevó a 185 su total de ponches, el más alto de las Grandes Ligas. Permitió una carrera en cinco entradas, mientras su efectividad (ERA) subió levemente a 1,58, la mejor de las Grandes Ligas.

Andrew Vaughn conectó un jonrón por los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional.

El mexicoamericano Joey Ortiz conectó un triple y un doble por los Cerveceros. Los venezolanos Luis Lara y Jackson Chourio pegaron dos dobles cada uno, y Lara además impulsó dos carreras.

Freeland permitió cinco carreras en 5 1/3 entradas, y su efectividad subió a 7,34.

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