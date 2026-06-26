Misiorowski lanza y gana por 8ª vez en 9 decisiones y Cerveceros vencen 6-2 a Cachorros

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El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el viernes 26 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Misiorowski (9-3) no permitió hit hasta el jonrón solitario de Seiya Suzuki para abrir la sexta entrada. En seis innings, permitió una carrera, dos hits, dos bases por bolas y dos lanzamientos descontrolados, además de ponchar a ocho.

Misiorowski realizó 55 lanzamientos de 100 mph o más, incluidos 40 de 101 mph o más.

Garrett Mitchell y el venezolano William Contreras conectaron jonrones de dos carreras. El batazo de Mitchell ante Ethan Roberts (0-2) puso a Milwaukee arriba 3-1 en una sexta entrada de tres carreras, coronada por el triple productor de David Hamilton.

Contreras se voló la cerca ante Jayden Murray en la séptima y Christian Yelich añadió un doble productor en la octava.

Suzuki también impulsó una carrera con un elevado de sacrificio por los Cachorros, que habían ganado cuatro seguidos.

El relevista dominicanos de los Cerveceros Abner Uribe permitió un hit en una séptima entrada sin carreras.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP