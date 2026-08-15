Misiorowski frena a los Dodgers y los Cerveceros ganan por 4-1

El mexicano Joey Ortiz, de los Cerveceros de Milwaukee, es felicitado en la cueva luego de batear un jonrón de dos carreras ante los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 15 de agosto de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Misiorowski (12-5) ponchó a cinco y concedió una base por bolas. El derecho superó las 102 mph en cada uno de sus primeros seis lanzamientos al primer bate Shohei Ohtani para hacer que el astro japonés elevara un globo.

También ponchó a Ohtani y a Freddie Freeman para salir de un atasco con las bases llenas en la quinta entrada.

Justin Wrobleski (11-5) permitió cuatro carreras con cuatro hits y entregó una base por bolas en seis entradas por los Dodgers.

El mexicano Ortiz puso al frente a los Cerveceros con un jonrón de 373 pies hacia el jardín izquierdo en la segunda entrada para capitalizar después de que el venezolano Contreras extendió el inning con un sencillo cuando había dos outs.

Fue el tercer juego consecutivo con una carrera impulsada para Ortiz, que batea de 13-5 durante una racha de cuatro juegos pegando de hit.

Ohtani recortó la desventaja de los Dodgers a 2-1 en la tercera con dos outs, al sacudir un triple por encima de la cabeza del primera base dominicano Gary Sánchez hacia la esquina del jardín derecho, que remolcó a Alex Call.

Contreras puso el encuentro 4-1 en la cuarta al atacar un cutter para su 12º cuadrangular de la temporada. No había conectado hit en sus primeros 15 turnos al bate durante los primeros cinco juegos de la gira por el sur de California antes de su actuación de 4-2.

Aaron Ashby consiguió su primer salvamento de la temporada al ponchar a Call después de permitir que dos corredores se embasaran.

Sánchez fue reemplazado por un corredor emergente después de recibir un pelotazo en la sexta entrada. _____

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FUENTE: AP