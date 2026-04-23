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Misión de la Unión Europea pide evitar el uso de lenguaje violento en proceso electoral de Perú

LIMA (AP) — Una misión de la Unión Europea que observa las elecciones de Perú pidió el jueves evitar el uso de lenguaje violento y garantizar la independencia de la entidad organizadora de los comicios luego de que su jefe renunció tras una lluvia de críticas por no instalar a tiempo varias mesas de votación.

Un miembro designado por el Jurado Electoral Especial analiza una papeleta durante un recuento de votos de las elecciones generales en Lima, Perú, el miércoles 22 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Un miembro designado por el Jurado Electoral Especial analiza una papeleta durante un recuento de votos de las elecciones generales en Lima, Perú, el miércoles 22 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

En un comunicado, la misión —con más de 150 observadores—, hizo “un llamamiento a la moderación en el discurso político”, pero no señaló a ningún candidato en particular.

López Aliaga dijo la víspera en una transmisión por sus redes sociales que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha sido tomada por una “maquinaria del fraude”, que su renunciante jefe Piero Corvetto es un “criminal”, que lo perseguirá “hasta que se muera” y que dentro de esa oficina hay ”delincuentes”.

El exalcalde de Lima también le dijo la víspera al presidente del Tribunal Electoral, Roberto Burneo, que debe convocar a elecciones en varios centros de Lima donde hubo personas que no votaron, “si no, arde Troya”. Después de los comicios López Aliaga propinó repetidos insultos contra Burneo y amenazó con convocar a una insurgencia. A su vez pidió que la misión de la Unión Europea salga del país “de una vez”.

La primera vuelta se extendió un día, un hecho inédito en la historia electoral, luego de que 13 centros electorales no abrieron el 12 de abril debido a que no habían recibido a tiempo las papeletas de votación.

El martes Corvetto renunció pese a que la ley prohíbe de forma expresa la dimisión durante procesos electorales.

FUENTE: AP

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