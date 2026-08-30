Misión de 15 horas para rescatar a montañista varado en pequeña repisa en California

Un equipo de cuatro personas realizó el rescate el fin de semana pasado cerca de Mammoth Lakes, California, indicó el Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado Mono.

El desafío consistió en que no había tiempo que perder con una caída vertical de miles de metros abajo, manifestó el portavoz del equipo, Mitchell Quiring.

El escalador varado tenía solo un pie completamente apoyado en la repisa de 6 pulgadas (15 centímetros) y sacudía las piernas y las alternaba para evitar cansarse, explicó Quiring, quien formó parte del equipo de rescate.

“Una caída de allí sería mortal, casi con seguridad”, escribió el equipo en su página de Facebook.

Quiring señaló que atribuye al escalador, Rob Martin, la fortaleza y la voluntad de vivir.

“Él no iba a rendirse. Se iba a aguantar hasta que hubiera una solución”, expresó Quiring. “Para eso entrenamos, así que hay mucha confianza en apoyarse en eso”.

El grupo de voluntarios lleva mucho tiempo entrenándose para realizar rescates técnicos. Los rescatistas están entre los que despliega la policía del condado Mono en la Sierra Nevada, a unos 322 kilómetros (200 millas) al este de San Francisco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP