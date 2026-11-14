Mirra Andreeva vence a Jessica Pegula y va por el título de las Finales de la WTA Finals

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La rusa Mirra Andreeva regresa una bola a la estadounidense Jessica Pegula en las semifinales de las Finales de la WTA el sábado 14 de noviembre del 2026. (AP Foto/Gregory Bull) AP

La rusa de 19 años aún no ha cedido un set en el evento que otorga 10 millones de dólares y que cierra la temporada femenina. Perdió apenas 11 juegos en sus partidos de todos contra todos, en los que terminó 3-0, la menor cifra de cualquier jugadora desde 2003.

Andreeva mejoró a 4-5 su marca ante jugadoras del Top 10 este año, incluidas victorias sobre la número 2 Aryna Sabalenka, la número 6 Elina Svitolina y la número 3 Pegula en el desierto del sur de California.

Pegula le quebró el saque a Andreeva para tomar ventaja de 3-1 en el segundo set, pero cedió cinco de los últimos seis juegos para poner fin a su quinta aparición consecutiva en las Finales. Perdió la final de 2023 y también fue semifinalista con derrota el año pasado.

Andreeva, campeona del Abierto de Francia, aseguró que terminará el año como número 2 del mundo con este tirunfo. Pegula habría podido subir un puesto si hubiera ganado.

Andreeva enfrentará en la final del domingo a la ganadora del duelo entre Svitolina y la campeona de Wimbledon, Linda Noskova.

Maria Sharapova tenía 17 años cuando llegó al partido por el campeonato de las Finales de 2004 y venció a Serena Williams en tres sets.

___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP

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