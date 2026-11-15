Mirra Andreeva vence a Elina Svitolina y gana las Finales WTA sin ceder sets

La rusa Mirra Andreeva observa una pelota enviada por la ucraniana Elina Svitolina durante la final de las Finales de la WTA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Indian Wells, California. (Foto AP/Gregory Bull) AP

La rusa de 19 años saltó por los aires cuando Svitolina mandó a la red un remate fácil en el segundo punto de partido, culminando una semana en la que Andreeva aseguró el mejor ranking de su carrera, el número 2 del mundo, para cerrar el año.

Andreeva se convirtió en la 11.ª jugadora en ganar las Finales sin perder un set, uniéndose, entre otras, a Chris Evert, Martina Navratilova y Serena Williams, todas las cuales lo lograron en múltiples ocasiones.

Andreeva ganó cinco de los últimos seis juegos para cerrar el partido de casi dos horas, que tuvo nueve quiebres de servicio en 21 juegos en el Indian Wells Tennis Garden. Ambas jugadoras buscaron los ángulos en una batalla desde el fondo de la cancha, en una mezcla de sol y sombras en la cancha más pequeña, el Stadium 2.

Svitolina ganó los dos juegos más largos del partido, de seis iguales cada uno, en el segundo set. Necesitó siete puntos de quiebre antes de que el golpe de derecha de Andreeva se fuera largo para igualar 1-1. Luego, Svitolina sobrevivió a cuatro puntos de quiebre para mantener su servicio cuando iba abajo 4-3, tras otro error de derecha de su rival.

Svitolina ganó apenas dos puntos en los dos últimos juegos. Su derecha rozó la cinta de la red y cayó de su lado, lo que dejó a Andreeva con triple punto de partido. Un punto después, Svitolina falló un remate fácil mientras jugaba del lado soleado de la cancha y así se terminó.

Andreeva ganó 3,37 millones de dólares y un Mercedes-Benz ultravioleta morado único en su tipo. No tiene licencia de conducir. Svitolina obtuvo 1,5 millones de dólares tras terminar 2-1 en la fase de todos contra todos del evento de ocho días.

Tras el punto de partido, Andreeva corrió a abrazar a su entrenadora, Conchita Martínez, en las gradas. La ucraniana Svitolina, de 32 años y madre, se sentó en su silla.

Ninguna de las dos jugadoras participó en el tradicional apretón de manos posterior al partido ni posó para fotos juntas antes del encuentro. Svitolina y otras tenistas de su país se han negado a estrechar la mano de jugadoras de Rusia y Bielorrusia desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, en línea con la política establecida por la Federación Ucraniana de Tenis.

Svitolina volvió a la Final por primera vez desde 2019, cuando perdió ante Ash Barty después de haberlo ganado todo en 2018.

Svitolina no mencionó a Andreeva en sus comentarios posteriores al partido dirigidos al público, entre el que había varios aficionados que agitaban banderas ucranianas.

Andreeva felicitó a Svitolina por lo que calificó como una temporada “increíble”.

Andreeva dijo: “Eres una mamá increíble por volver y hacer esto. Es súper difícil”.

Svitolina asintió sin expresión desde su asiento.

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FUENTE: AP