Mirra Andreeva vence a Aryna Sabalenka en sets corridos y avanza a semifinales de las Finales WTA

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La tercera preclasificada estuvo abajo 1-4 en el set inicial, pero ganó 20 de los siguientes 23 puntos y aprovechó ese impulso para convertirse en la ganadora del Grupo 2 en 62 minutos.

“Siento que podría jugar otros dos partidos. Estoy súper motivada y llena de energía”, afirmó Andreeva.

La rusa le dio a su entrenadora, Conchita Martínez, “el 82% del mérito” por una charla de ánimo después del calentamiento que, según considera, la impulsó hacia la victoria.

Andreeva fue el blanco de una diatriba captada por un micrófono abierto antes del torneo por parte de otra competidora, Jessica Pegula; se escuchó a la estadounidense llamar “diva” a Andreeva y hacer otros comentarios por los que después se disculpó. Desde entonces, la rusa de 19 años ha perdido apenas ocho juegos en sus dos primeros partidos del todos contra todos. Su marca de 2-0 deja a Sabalenka y a Elina Svitolina para disputar el viernes el cupo restante en semifinales.

Sabalenka, que perdió el número 1 del ranking tras 99 semanas consecutivas ante Elena Rybakina después de que Rybakina ganara el Abierto de Estados Unidos, logró una victoria en sets corridos sobre Karolina Muchova en su partido inaugural y se vio sólida al inicio frente a Andreeva. Con cinta colocada por encima de la rodilla derecha, Sabalenka de pronto tuvo dificultades para ganar puntos ante su rival, quien conquistó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia en junio y venció a Sabalenka para ganar el Abierto de Indian Wells.

Aun así, la segunda preclasificada, Sabalenka, tendrá la oportunidad de clasificarse a una quinta semifinal consecutiva de las Finales de la WTA frente a Svitolina, ex campeona de las Finales de la WTA que eliminó a Muchova en el primer partido de la tarde.

Svitolina, la única madre entre las ocho participantes, perdió 6-4, 6-0 ante Andreeva en su primer partido de las Finales de la WTA desde 2019, pero se recuperó tras ceder el primer set para vencer a Muchova por 3-6, 6-2, 6-2. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP