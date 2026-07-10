Ministra saliente de Colombia advierte que nuevo gobierno amenaza avances climáticos

El río Putumayo fluye cerca de algunas zonas con deforestación, el 26 de noviembre de 2025, a las afueras de Puerto Asís, Colombia. (AP Foto/Ivan Valencia, Archivo) AP

En una entrevista con The Associated Press, la ministra de Ambiente Irene Vélez Torres manifestó que teme que Colombia pueda perder terreno en el combate al cambio climático en un momento en que el país ya enfrenta desafíos ambientales cada vez más severos, entre ellos El Niño, un fenómeno natural que puede alterar los patrones de lluvia y provocar sequías, inundaciones y calor extremo.

"Llegar con una actitud de negacionismo climático es absolutamente peligroso porque estaríamos dándole la espalda a lo que es un problema local, nacional y global", aseguró Vélez.

Los comentarios se producen semanas antes de que el presidente electo Abelardo de la Espriella asuma el cargo el próximo 7 de agosto, luego de una ajustada victoria electoral que marcó un giro político abrupto en el país después de cuatro años de gestión del presidente Gustavo Petro. El gobierno saliente buscó posicionar a Colombia como líder global en diplomacia climática, protección de la Amazonía y una transición para alejarse de los combustibles fósiles.

Durante su campaña, De la Espriella prometió reactivar el sector petrolero de Colombia, expresó su apoyo al fracking y sostuvo que el país debería sacar más provecho de sus recursos naturales para impulsar el crecimiento económico. Ambientalistas y algunos líderes indígenas han advertido que un mayor énfasis en las industrias extractivas podría incrementar la presión sobre zonas ambientas sensibles, incluidas partes de la selva amazónica.

La selva amazónica cubre aproximadamente el 42% del territorio de Colombia, y el gobierno de Petro convirtió la protección de la selva y el proceso de alejamiento de los combustibles fósiles en pilares centrales de su agenda ambiental.

Entre las mayores preocupaciones de Vélez está el futuro de la gobernanza ambiental indígena en la Amazonía. Comentó que le preocupa que el gobierno entrante pueda debilitar los recientes esfuerzos para reconocer a las autoridades indígenas como actores clave en la toma de decisiones ambientales y reducir el apoyo a iniciativas de gobernanza territorial indígena.

También expresó preocupación ante el posible regreso de la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, la planta utilizada para la elaboración de cocaína. Describió el herbicida como “potencialmente cancerígeno en humanos” y señaló que su uso ha causado impactos ambientales y de salud a largo plazo en Colombia.

Además alertó sobre una expansión en el desarrollo de combustibles fósiles y de la minería en los páramos de Colombia, humedales de gran altitud que abastecen de agua a millones de personas.

El gobierno entrante ha rechazado algunas de esas caracterizaciones. Fabio Arjona, el biólogo marino elegido por De la Espriella para tomar el cargo del Ministerio de Ambiente, ha dicho que los debates ambientales deberían ser menos ideológicos, criticó la “histeria ambiental” y defendió la posibilidad del fracking bajo estrictos controles, al tiempo que afirmó que no debería realizarse en áreas protegidas como parques nacionales y páramos.

Representantes de De la Espriella y de Arjona no respondieron a solicitudes de comentarios.

Vélez indicó que el cambio de gobierno no debería borrar los recientes esfuerzos para reducir la deforestación, restaurar ecosistemas y fortalecer las protecciones de humedales, páramos y la Amazonía.

"Creo que tenemos un legado que con las diferencias que quedan, debería ser rescatado y por eso insistimos en que la justicia social y ambiental tiene que seguir estando en el centro de la agenda política", sostuvo Vélez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP