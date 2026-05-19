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Ministerio de Salud congoleño reporta 131 muertes y 513 casos sospechosos de ébola

KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — Se han reportado al menos 131 muertes y más de 500 casos sospechosos en el brote de ébola en el este de República Democrática de Congo, según informó el martes el Ministerio de Salud del país, mientras surgían detalles sobre la respuesta tardía del gobierno.

“Se han registrado 513 casos sospechosos y 131 muertes en las zonas afectadas”, señaló Samuel Roger Kamba, ministro de Salud Pública.

“Estas son muertes sospechosas, y hay investigaciones en curso para determinar cuáles están realmente vinculadas a la enfermedad”.

La OMS declaró el domingo que el brote de ébola constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Las autoridades sanitarias indican que el brote actual, confirmado por primera vez el viernes, está causado por el virus Bundibugyo, una variante inusual del virus del ébola para la que no hay tratamientos ni vacunas aprobados. Aunque se han producido más de 20 brotes de ébola en Congo y Uganda, esta es apenas la tercera vez que se detecta el virus Bundibugyo.

Ahora se han confirmado casos en Bunia, Goma —capital de Kivu del Norte, en manos de rebeldes—, Mongbwalu, Butembo y Nyakunde.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en Ginebra que está “profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia”, y que la agencia de salud de la ONU convocará el martes a su comité de emergencias para que asesore sobre recomendaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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