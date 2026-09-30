Ministerio de Defensa afgano dice que mató a 41 insurgentes que cruzaban desde Pakistán

Entre los insurgentes había miembros del grupo extremista Estado Islámico, indicó el ministerio en un comunicado el martes por la noche. Señaló que mató a 41 y capturó a otros 62 en el distrito de Kamdesh, en la provincia nororiental de Nuristán, entre el domingo y el martes.

De acuerdo con el ministerio, los combatientes cruzaron a Afganistán “con el apoyo” de Pakistán.

Las autoridades paquistaníes no se han pronunciado, pero su Ministerio de Información rechazó afirmaciones similares en el pasado. En las últimas semanas, ambas partes han asegurado haber matado a combatientes enemigos. No fue posible confirmar las afirmaciones de manera independiente.

La tensión entre Pakistán y Afganistán se ha ido intensificando, y los combates transfronterizos y los ataques aéreos paquistaníes en suelo afgano se suman a disputas de larga data por la actividad insurgente a lo largo de la frontera. La Misión de Naciones Unidas en Afganistán dijo la semana pasada que, en lo que va de año, documentó más de 1.100 muertes y civiles heridos en el país debido a la violencia transfronteriza.

“Las fuerzas de seguridad y defensa del Ministerio de Defensa no permitirán que nadie socave la seguridad en el país”, agregó el ministerio afgano en su nota. “Si alguien intenta hacerlo de nuevo, se enfrentará a una respuesta aún mayor”.

El Ministerio de Exteriores de Afganistán convocó el martes al encargado de negocios de Pakistán para entregarle una carta de protesta por “el cruce de elementos armados perturbadores” a través de la frontera, indicó. Acusó a Islamabad de albergar campamentos de reclutamiento y entrenamiento para combatientes que luego envía al otro lado de la frontera.

Pakistán acusa con frecuencia al gobierno del Talibán en Kabul de permitir que los talibanes paquistaníes, conocidos formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, operen desde territorio afgano y lleven a cabo ataques en suelo paquistaní.

El TTP es un grupo independiente del Talibán afgano, pero son aliados. Kabul niega que brinde refugio seguro al grupo y ha rechazado las acusaciones de Islamabad.

Kabul también acusa a Pakistán de avivar la inestabilidad dentro del país. El Ministerio de Defensa acusó recientemente a Islamabad de entrenar y enviar a través de la frontera a combatientes que formaron parte del ejército durante el gobierno anterior, derrocado cuando el Talibán tomó el poder en 2021.

Afganistán no reconoce su frontera con Pakistán como internacional. Los países comparten un límite de más de 2.600 kilómetros (1.620 millas) conocido como Línea Durand.

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La periodista de The Associated Press Elena Becatoros contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP