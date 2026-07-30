Mínimo histórico del Danubio afecta a turismo e industria y sequía y calor azotan Europa central

Varias personas se paran en un banco de arena en el río Danubio, normalmente cubierto de agua, que quedó expuesto debido al nivel extremadamente bajo del agua tras una prolongada sequía, en Corabia, Rumanía, el 29 de julio de 2026. (AP Foto/Nicolae Dumitrache) AP

El Danubio, que atraviesa 10 países desde el suroeste de Alemania hasta el mar Negro, ha retrocedido a niveles nunca vistos a lo largo de gran parte de su curso, dejando al descubierto rocas, bancos de arena y antiguos pecios que rara vez se habían visto antes.

En Budapest, la capital de Hungría, la autoridad nacional del agua midió el nivel del Danubio en 23 centímetros (9 pulgadas) el miércoles por la mañana, muy por debajo del anterior mínimo histórico de 33 centímetros (13 pulgadas) registrado en 2018.

Se espera que el nivel del río siga bajando en los próximos días, sin lluvias significativas en el pronóstico y con temperaturas que se espera que superen los 38º Celsius (100º Fahrenheit) en toda la región.

Cuando los niveles del Danubio cayeron a un nuevo mínimo el martes, el fotógrafo Gábor Kertész fue a la base del Puente Margarita de Budapest —que normalmente está sumergido, pero ahora es un banco de arena expuesto— para documentar la escena.

“Las rocas desnudas, los bancos de arena secos alrededor de los pilares del puente... es impactante ver cómo eran las cosas antes y cómo son ahora", comentó. "¿A dónde llevará esto? ¿Qué pasará? Todavía no lo sabemos, pero esto debe ser el resultado del cambio climático”.

Gran parte de Europa central ha sufrido una prolongada sequía durante la mayor parte del año, y las sucesivas olas de calor han acelerado la evaporación y han hecho que las vías fluviales se sequen.

Según el Servicio Meteorológico de Hungría, los totales de precipitaciones en los últimos 90 días son de entre 80 y 130 milímetros (3,1 a 5,1 pulgadas) inferiores en casi todo el país en comparación con los promedios plurianuales.

El bajo nivel del agua ha obligado a los populares cruceros, donde los pasajeros suelen desembarcar para hacer turismo en la capital, Budapest, a atracar mucho más arriba, mientras que los buques de carga han dejado de operar casi por completo, según el Ministerio de Transporte e Inversión húngaro.

En Bulgaria, donde el Danubio forma frontera con Rumania, la policía evacuó a 186 turistas el martes de un crucero que había encallado cerca de la ciudad portuaria de Vidin.

Los pasajeros del Viking Ullur se quedaron sin comida y agua después de que la embarcación, que tenía previsto abastecerse en Vidin, no pudiera llegar al puerto tras toparse con un banco de arena poco profundo, según la agencia estatal de noticias búlgara BTA. Los 52 miembros de la tripulación podrían tener que permanecer a bordo durante un largo periodo, dependiendo de las condiciones de navegación y de las opciones para reflotarlo, indicó la policía.

En Serbia, cientos de pequeñas embarcaciones y decenas de buques de carga quedaron varados en la ribera seca del río cerca de la ciudad de Novi Sad, en el norte.

Radovan Segrt, propietario de casa flotante y que realiza excursiones fluviales en su embarcación, contó a The Associated Press que el agua del Danubio se había retirado “unos 15 a 20 metros (50 a 65 pies) de su orilla”.

“La temporada de verano ya terminó, en lo que respecta a pasear en barco”, manifestó.

El bajo nivel de agua obliga a cerrar plantas nucleares

El retroceso también afecta a la producción de energía nuclear en numerosos países donde el agua del Danubio suele utilizarse para enfriar los reactores.

En Rumania, donde el caudal del Danubio había caído a 1.630 metros cúbicos por segundo, alrededor de un tercio de la media habitual para el mes de julio, las autoridades apagaron una unidad de reactor en la central de Cernavoda el martes por razones de seguridad y anunciaron que otra se apagaría poco después.

La central nuclear de Paks, en Hungría, que suministra casi la mitad de la electricidad del país, comenzó a reducir la potencia de un reactor el miércoles debido a restricciones en el suministro de agua de enfriamiento. La medida se tomó después de dos reducciones sucesivas en la producción de energía en dos reactores durante los dos días anteriores.

La sequía deja al descubierto tesoros y peligros

El lecho expuesto también puede suponer peligros. La semana pasada, las autoridades en Budapest cerraron el Puente Margarita después de que una bomba de la Segunda Guerra Mundial quedara al descubierto en su base por el retroceso del agua.

El buscador de tesoros Zsolt Horváth aprovechaba las condiciones extremas para sacar objetos metálicos de la orilla expuesta con un potente imán el martes. Dijo que le producía mucho placer encontrar cosas como un viejo amplificador de radio o casquillos de bala de las guerras mundiales.

Horváth señaló que, si bien “tener tan poca agua en el Danubio es una bendición para este tipo de actividad, por lo demás, es una maldición”.

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Los periodistas de Associated Press Stephen McGrath en Leamington Spa, Reino Unido; Veselin Toshkov en Sofía, Bulgaria; Béla Szandelszky en Budapest y Radul Radovanovic en Novi Sad, Serbia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP